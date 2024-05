El candidato a presidente municipal de San Martín Texmelucan por el partido Movimiento Ciudadano, Abraham Salazar, denunció que la vieja política ha empezado una guerra sucia en su contra y dicen que no defendieron la elección en el 2021 que le robó el partido en el poder.

A través de un mensaje en sus redes sociales, dijo que, en ese momento se hizo la defensa adecuada y legitima después de haber sido víctima de esa elección que le le robaron a Abraham Salazar, a Movimiento Ciudadano y sobre todo a San Martín Texmelucan.

Lamentó que, esos ataques vayan dirigidos en contra de su persona y de su familia, por eso, “se los decimos con la frente en alto y los pies en la tierra, defendimos y seguiremos defendiendo a Texmelucan de la vieja política”.

Con eso, recordó, le quitaron la oportunidad de tener un buen gobierno que haya apostado realmente a San Martín Texmelucan, a la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, “y hoy nuevamente se manifiesta esa guerra sucia”.

Recordó que, defendieron el resultado de ese proceso hasta las últimas instancias, porque recurrieron al tribunal electoral, además de la sala regional y de la sala superior.

Además, buscaron al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador tres veces, por lo que, lo buscaron en la Ciudad de México, en Puebla y en Apizaco, ahí estuvieron con él, por su ayuda y su apoyo para que se hiciera justicia, sin embargo, no lograron revertir el resultado electoral.

Abraham Salazar recordó también que, hoy San Martín Texmelucan necesita de todos los ciudadanos libres, por eso, recordó que, en el proceso electoral del 2021, recibió apoyo de ciudadanos, amigos de todos los partidos políticos, de Morena y del PAN, “nos acompañaron porque sabían que había una injusticia en San Martín, pero buscaron justicia”.

El candidato a presidente municipal de San Martín Texmelucan por Movimiento Ciudadano reiteró que la vieja política se ha manifestado desde hace mucho tiempo y ahora comentan que no defendieron el triunfo, “pero caminamos hoy con la frente en alto, a pesar de que hay guerra sucia”.

Además, dijo que hace 3 años, ganó la corrupción que hoy gobierna y que quiere seguir gobernado y que no traen nada bueno, “entonces tuvimos el apoyo de los ciudadanos, pero no de los excandidatos, de quienes no sé si recibieron favores, pero los ciudadanos se dan cuenta”.

Por eso, dijo, “vamos a seguir en este proceso y pedimos confianza de los ciudadanos, es guerra sucia que trata de confundir al electorado y hacer menos el trabajo ciudadano que hacen en San Martín Texmelucan convencidos que necesitan recuperar la paz y acabar la corrupción que se manifiesta a través de la guerra sucia”.

"Los de siempre saben que no les pueden ganar en las urnas y los quieren bajar a la mala, porque hoy ha imperado la corrupción sabedores que no pueden ganarles en las urnas, por eso, “les pedimos el voto de confianza en las urnas, necesitamos mujeres y hombres libres votando por rescatar San Martín Texmelucan”.