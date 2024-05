Tanto el candidato a gobernador de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, como el postulado a presidente municipal Mario Riestra PIña, han advertido que el caso Tania N., suplente a diputada plurinominal por el PRI, debe investigarse conforme a la ley.

Fue el fin de semana, cuando en un operativo liderado por la Secretaría de la Marina, detuvieron a la suplente de la presidenta del PRI, Delfina Pozos Vergara en la colonia Tres Cruces.

Rivera Pérez, advirtió que únicamente conoce el caso por lo publicado en los medios de comunicación.

En tanto, Riestra Piña, indicó que el caso también debe investigarse de acuerdo a la legalidad.

Subrayó que de este caso acontecido, el sábado previo, sabe solamente lo referente a las publicaciones de algunos medios de comunicación.

El candidato a presidente municipal indicó que no le corresponde defender lo que no le corresponde, pero, insistió, que ese proceso debe llevarse de acuerdo a los principios básicos de la ley.

"En este caso, conozco, muy poco, lo que he visto es a través de tweets de algunas notas informativas, pero yo no me voy a aventurar, como hacen otros a emitir juicios antes tiempo y a condenar a las personas, yo esperaré a que el proceso legal continúe de acuerdo a la ley".