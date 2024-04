Al presentar su declaración patrimonial 5 de 5 en donde reporta un ingreso anual superior a 1.5 millones de pesos en la banca, su carta de antecedentes no penales, declaración de impuestos, intereses y certificado antidoping para dar elementos a la población para que tome la mejor decisión el 2 de junio, el candidato de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, retó a Alejandro Armenta Mier a ser transparente con las y los poblanos.

"El gobierno es para servir, no para servirse, desde hace más de 30 años inicié mi carrera política con esa filosofía de vida y no he mantenido, sirviendo con honestidad y trabajo, he servido a la gente en todos los cargos públicos que he tenido el honor en ocupar y hoy me pongo al servicio de la ciudadanía a la que pido su voto en esta elección; mi compromiso es con las y los poblanos no solo es de palabra, mis acciones han hablado por mí y lo seguirán haciendo. La primera ocasión antes de que fuera obligación presentar mi declaración patrimonial también hemos demostrado la transparencia en el gobierno de la capital".

Priorizó que todo lo que se observa en su declaración de 5 de 5 es su patrimonio junto con el de su esposa Liliana Ortiz Pérez forjado en más de 30 años de trabajo.

"Hoy estoy aquí abierto en la presentación cinco de cinco, en qué consiste mi declaración patrimonial la cual he cumplido en cada encargo público con este compromiso, presento aquí de forma detallada mi patrimonio junto con el de mi esposa, que es la muestra de mis bienes y propiedades donde se podrá corroborar el origen y la deuda respectiva que tengo de esos mismos bienes patrimoniales".

En su declaración se observa una vivienda de 1,792,987.00 pesos, un departamento TROPICAL LIVING S.A. DE C.V. con costo de 4,809,227.00 millones de pesos, un departamento con costo de 5,980,000.00 pesos; además una deuda por 3,790,570.00 millones de pesos adquirida el 6 de julio de 2016 y una más de 3,953,227.00 millones de pesos el 2 de diciembre de 2019.

"La declaración 5 de 5. Este acto no solamente es un cumplimiento legal es una demostración de mi firme creencia en la transparencia y la rendición de cuentas. No tengo nada que ocultar, por el contrario, me siento orgulloso de lo que he hecho en mi vida política y en mi trabajo; lo que ustedes ven en mi declaración 5 de 5 es mi patrimonio junto con el de mi esposa, forjado en más de 30 años de arduo trabajo".