"No tengo nada que ocultar, soy transparente", respondió el candidato de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, ante el reto de su más cercano oponente Eduardo Rivera Pérez de Mejor Rumbo por Puebla, para que presente su declaración patrimonial.

En tono de burla, comentó que si el panista sabe usar el internet, puede buscar la información que ya existe en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre su patrimonio.

"La verdad, para qué le contesto al señor, si yo creo que si sabe usar el internet, y que investigue cómo está mi declaración patrimonial", reviró luego de que Rivera presentó su 5 de 5, incluida su carta de antecedentes no penales y su certificado médico y toxicológico.

A lo que Armenta contestó con la presunción de que Rivera endeudó al municipio de Puebla y que hizo negocios con la privatización del agua, en alusión a la concesión de Agua de Puebla que opera desde 2014 por autorización del Congreso local donde legisladores de Morena no han resuelto la cancelación del contrato por 30 años.

"Yo no manejé 6 mil millones de pesos en 3 años, ni endeudé al municipio, ni hice el negocio de la privatización del agua; entonces, no tengo ningún problema, hay transparencia en el manejo de mis recursos, tengo lo que me he ganado a lo largo de mi vida y vivo en Estrellas del Sur", apuntó el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México.

No me disculparé con Riestra por su "montaje"

Por otra parte, Alejandro Armenta descartó que vaya a ofrecerle una disculpa al candidato a la alcaldía, Mario Riestra Piña, por poner en duda su denuncia por supuestas amenazas de muerte.

Incluso ironizó que el se quedó esperando la disculpa de la ministra Norma Piña, quien le envió mensajes de texto para intimidarlo cuando se encontraba en el Senado de la República.

¿Qué disculpa va a pedir del montaje que hizo de un ataque ? Están tan desesperados que están en la fase de montaje, de calumnias y de difamación.