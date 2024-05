Luego del ataque en la zona del domicilio del candidato al gobierno de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que se harán las investigaciones “hasta donde tope".

El mandatario estatal en su cuenta de X, posteó que ya tuvo comunicación con el abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla.

Me he comunicado con @eduardorivera01 . Vamos a investigar en coordinación con las autoridades municipales y la @FiscaliaPuebla lo ocurrido en su domicilio. Toda mi solidaridad con él y con su familia. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables…

Indicó que se va a investigar en coordinación con las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado (FGE) los hechos ocurridos en su domicilio.

Expresó su solidaridad con Lalo Rivera y su familia, por lo que llegaran hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables “hasta donde tope”.

El abanderado de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) suspendió su campaña por el interior del estado tras un presunto ataque en la zona de su residencia, el que dejó a personas lesionadas.

Me han informado que la seguridad del lugar donde vivo ha sido vulnerada. He suspendido mi gira en el interior del estado y en este momento estoy regresando a la capital. Mi familia está bien. Me comentan que hay personas inocentes heridas.



Información apunta a que hubo un…