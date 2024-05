Al advertir que Morena no está listo para dialogar sobre temas trascendentales, como destinar mil millones de pesos en un inmueble para 41 diputados; tener abandonado al sector primario; dar la espalda a miles de familias con la desaparición de estancias infantiles y seguro popular, continuar con el fracaso de abrazos no balazos para generar más muertes o no asumir su responsabilidad para beneficiar a la población, el candidato a gobernador por un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que "mis hechos son más grandes que sus dichos".

A través de un video en X, subrayó que durante su visita a los municipios del estado ha constatado el abandono en que se encuentran todas las instalaciones públicas y el campo.

"Yo sé que Morena no está listo para esta conversación, pero aquí lo digo y lo sostengo: mis hechos son más grandes que sus dichos".

Rivera Pérez acentuó que Morena sí ha gastado mil millones de pesos, aproximadamente en la nueva sede donde van a trabajar 41 legisladores en el Congreso.

"Número dos, abandonar al campo, solo han destinado el uno por ciento del presupuesto estatal. Número tres, darle la espalda a miles de familias poblanas con el voto de Armenta para eliminar las estancias infantiles y el seguro popular".

Además, en esos cuatro puntos que destaca en un video de poco más de un minutos, lamenta que el gobierno federal continúe con la fracasada estrategia de abrazos no balazos para generar más muertes.

Subraya que el gobierno federal y gobiernos estatales oficialistas no asuman su responsabilidad para darle tranquilidad a las familias poblanas.

"Por qué no invirtió en lo que realmente importa, porque no se invirtió en la salud, por ejemplo, y dirán que tienen otros datos, pero basta con darse una vuelta al estado para ver el desastre que han dejado en el tema de salud. Aunque morena no esté listo para esta conversación, lo digo y lo sostengo; mis hechos son más grandes que sus dichos".

En el video se observan las malas condiciones de los hospitales de salud públicos del estado y el campo sin progresar.