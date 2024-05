Al grito de “gobernador”, el candidato de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Alejandro Armenta Mier, fue recibido por simpatizantes en el parque Paseo Bravo, donde se declaró ganador del debate y también el próximo mandatario de Puebla con la misión de “reconciliar a los poblanos” y de convencer a los que no creen en su proyecto.

“A mí me interesa después de ganar la elección reconciliar a los poblanos, a los poblanos que voten por nosotros y a los poblanos que no voten por nosotros me interesa convencerlos trabajando con honestidad, trabajando con justicia”, manifestó a su llegada posterior a su paso por el Complejo Cultural Universitario (CCU), donde se enfrentó contras sus rivales Eduardo Rivera y Fernando Morales.

Acompañado de su esposa Cecilia Arellano y sus hijos, el morenista acudió la noche de este domingo al primer cuadro de la ciudad, para festejar con militantes y seguidores de la "Cuarta Transformación", a quienes agradeció por su apoyo a poco más de un mes de su campaña.

“De verdad disfruté el debate porque siempre me sentí acompañado de los brigadistas que salen a los cruceros, de mujeres, hombres y jóvenes, y de las candidatas y candidatos. Hay esperanza de que Puebla va avanzar y se va a consolidar, la tarea que ha hecho el gobernador Salomón Céspedes de reconciliar al estado la vamos a continuar, vamos a reconciliarnos con los empresarios, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, con todos, vamos a trabajar unidos para lograr la Puebla que nos merecemos”, expresó.

De paso, el senador con licencia dijo que más allá de contestar los “ataques” que le lanzaron los candidatos opositores, prefirió enfocarse en presentar propuestas. “No sabía si contestar o no, unos me decían dale duro y otros no les contestes, entonces dije: mitad y mitad, para no quedar mal”.

Llama a no confiarse y votar 6 de 6

En otra parte de su mensaje, Alejandro Armenta llamó a los ciudadanos a no confiarse y salir a votar 6 de 6 el próximo 2 de junio, para asegurar el triunfo de todos los candidatos de "Sigamos Haciendo Historia" y con ello consolidar el segundo piso de la "Cuarta Transformación" en Puebla y en el país.

“Me preocupa que pueda generarse exceso de confianza, tenemos que pensar que el día de la jornada vamos a ganar la elección y vamos arrasar en las urnas en los 217 municipios”, enfatizó.

Ya en entrevista, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México dijo durante el debate dejó de lado las “calumnias” y utilizó el tiempo para presentar a la sociedad sus propuestas en materia de seguridad, educación y salud, así como otras acciones que atañen a los pueblos originarios y la comunidad de la diversidad sexual.

“Me dediqué a dar respuesta, fui muy claro al momento de la insistencia del candidato Eduardo Rivera, que al verse rebasado no me enganché en sus calumnias”, exclamó.

Un punto más que abordó fue la vigilancia el día de la jornada electoral, y en ese sentido aseguró que Morena defenderá el voto en todo el territorio poblano.

Finalmente, la dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo vislumbró que la elección la ganará Alejandro Armenta, ante la ventaja que mantiene en las encuestas y más con el resultado del debate que, según evalúo el partido guinda, fue positivo respecto a sus rivales.