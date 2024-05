A los alumnos de la Escuela Libre de Derecho Puebla (ELDP), el candidato a gobernador por Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aclaró que en esta elección están en juego los organismos y los jueces autónomos; autoridades que funcionan y detienen ilegalidades, como la persecución política que vivió despues de ser alcalde por primera vez, "porque querían frenarme a como diera lugar".

Respondió a América, estudiante de derecho de esa casa de estudios que la autoridad de esa época (el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas) emprendió una recepción política que concluyó con su inhabilitación por 16 años, el embargo de su casa y sus automóviles, pero un juez Federal autónomo, alejado de todas las presiones de gobernadores y de los protagonistas de esa época, "me otorgó el amparo federal y gané el caso".

Además, Rivera Pérez, insistió que en esa ocasión las autoridades poblanas ejercieron tal presión para que incluso se marchara de Puebla.

"Esta elección no se trata de mí ni de los partidos políticos, se trata de ustedes, de su futuro, para que cuando ustedes quieran abrir su despacho sean unas personas libres con autonomía que no las presionen, y les digan qué hacer y qué no hacer".

Acompañado por Liliana Ortiz Pérez, su esposa, recordó también esos momentos, y el rector de la ELDP, Gerardo Tejeda Foncerrada tambien aprobó la respuesta, asentado la cabeza.

A la comunidad Universitaria estudiantil recordó los principales ejes de su programa de gobierno, como el de emprendedurismo y ayuda a mujeres para que abran sus negocios a través de un crédito de seis mil millones de pesos, mientras los beneficiarios únicamente deberán de pagar el préstamo, los intereses los absorberá la administración estatal.

Prometió que la salud de las y los poblanos durante su gestión estará a la orden del día con sus programas sociales para garantizar que las personas tengan acceso a consultas y a hospitales privado en caso de no tener seguridad social a a través de las tarjetas rosas y azules que su gobierno entregará en el programa médico contigo.

A las chicas y catedráticas de esta universidad insistió que desarrollarán una alerta para que se pongan en contacto desde sus teléfonos móviles y de cualquier herramienta de comunicación portátil con la Secretaría de Seguridad para que atiendan su llamada de auxilio lo más rápido posible.

Advirtió que las mujeres tendrán un transporte exclusivo para ellas para garantizar su seguridad durante sus trayectos de sus hogares a sus centros de estudio o a algún centro de diversión.

Al sector femenil y varonil de esta prestigiosa universidad poblana, aseguró que cuando tome las riendas de la gubernatura poblana en caso de que tengan cualquier incidente podrán denunciar, desde sus unidades móviles inteligentes para no ir a perder el tiempo a los Ministerios Públicos.

Pero también entregará más recursos a la Fiscalía del Estado porque actualmente no recibe ni el 2% del presupuesto, que otorga el gobierno Federal al gobierno poblano.

Explicó que el sector primario de Puebla ahora sí tendrá recursos necesarios para su desarrollo, y para que los campesinos y todos los productores tengan las facilidades de sacar sus productos por la vía terrestre porque desarrollarán más de 10,000 kilómetros de caminos "saca cosechas" en beneficio de este sector que ha sido olvidado por las autoridades actuales.