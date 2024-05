Alejandro Armenta Mier, candidato a gobernador de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que no tiene nada que ocultar sobre sus bienes patrimoniales, y que desde 2018 lo único que compró fue una camioneta que actualmente ocupa para sus actividades de campaña.

Lo anterior, en respuesta al reto que le lanzó el candidato de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para que presente su 5 de 5, incluido el antidoping, ya que hasta hoy no ha transparentado la información.

En conferencia de prensa, reiteró que su declaración patrimonial 3 de 3 está publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) desde hace casi seis años, cuando rindió protesta como Senado de la República.

Cabe señalar que en la declaración patrimonial que realizó el senador con licencia en octubre de 2018, en el apartado de inmuebles propios, de su pareja o dependientes económicos se muestra una hoja testada con la precisión de que hay 57 datos confidenciales.

Este lunes Armenta Mier informó que no ha realizado modificaciones al documento, debido a que su patrimonio no ha tenido algún aumento, así como tampoco está obligado a actualizarla porque no manejó recursos públicos durante su encargo como senador.

En este sentido, comentó que el único bien que adquirió desde el 2018 a la fecha es una camioneta Express Van, que todavía está pagando porque fue a crédito, y este vehículo es el que utiliza para trasladarse en las giras y eventos de campaña como candidato a gobernador.

Aunado a ello, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México aseveró que no respondería a los ataques de su contrincante del PAN, cuando se trata de juicios personales, e insistió que él no tiene nada que ocultar y es transparente.

“Lo único que compré que voy a declarar ahora en mi modificación es la camioneta Express que estoy pagando a crédito porque la compré para la campaña, pero el Poder Legislativo no maneja dinero. Yo no voy a estar al arbitrio de quien quiera someternos a sus juicios personales, transparencia la he tenido toda mi vida y no tengo nada de qué avergonzarme”, declaró.

Por otra parte, Alejandro Armenta criticó que Eduardo Rivera hiciera señalamientos en contra del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, durante el debate, cuando recibió apoyo de él mientras fue alcalde de la capital para llevar a cabo diversas obras y proyectos.