Ana Teresa Aranda Orozco, "ha derrotado a la candidata oficialista en el debate", gritaron sus correligionarios y sus nuevos compañeros de lucha como el delegado del PRI nacional, Roberto Padilla Márquez en Casa de la Siempre Viva.

La espera de poco más de 30 minutos ni la sintieron porque la música de Agustín Lara y los sones cubanos alentaban la noche del PAN-PRI-PRD. Esos ritmos abrazadores se transformaron en música de mariachi para recibir a su ganadora, con la canción del Rey de José Alfredo Jiménez.

Liliana Ortiz Pérez, Humberto Aguilar Coronado, Pilar Morán, Leonor Popocatl, Pilar Morán, Carolina Morales y panistas de viejo cuño, recibieron a Ana Tere como campeona, con abrazos, besos y porras.

Aranda Orozco, visiblemente emocionada aseguró que están haciendo lo que quieren y lo que sienten, pero sobre, todo defender el proyecto de nación y de estado, que es lo que quieren confirmaran el primer domingo de junio en la votación para rescatar a México.

"De esto se trataba, de defender el proyecto, de hablar bien de nosotros, de contrastar lo que estos están haciendo con el país, destruyéndolo, de lo que están haciendo con Puebla que lo están destruyendo, y de hablar con toda claridad de lo que realmente debería ser y es lo que estamos buscando".

Ana Teresa subrayó que se sintió triunfadora durante todo el debate pero cantó La Victoria cuando observó que su oponente mostró su fotografía boca abajo con la candidata presidenciable oficialista Claudia Sheinbaum.

"Cuando vi que estaban boca abajo ella y la Sheinbaum, pues, dije ya perdieron, ya perdieron, pero también, pues fíjense de repente tenía muchas ganas de hacer pues un debate donde te pegan y te golpean".

Pero aclaro que no le entró a ese juego porque han tenido muchos eventos desafortunados que no debieron haber ocurrido, aunque de repente dan ganas.

"Ellos (ellos los morenistas) se han portado muy mal, pero dije, las peores cosas con las mejores palabras porque creo que finalmente hemos dicho que no se debe lastimar a una persona por tratarse de un humano. Y aunque no estoy muy de acuerdo, creo que me fue muy bien, que dijimos todo lo que queríamos decir, como el tema de a las estancias infantiles saben que lo hicimos bien que defendimos".

Bajo ese panorama afirmó que Eduardo Rivera será el gobernador de Puebla.

Recapitulo que los compromisos de Eduardo son los compromisos de Ana Tere, por eso mencionó algunos programas que defiende Eduardo y que este gobierno malo no quiere porque se mejorará la vida de las y los poblanos.

Preciso que cuando su rival habló de paridad y de igualdad de género, la destrozó, porque cuando se trata de mejorar la situación de las mujeres en administración pública niegan el voto en el Senado y en el legislativo, como se lo niegan cuando se trata de dar medicinas a los niños con cáncer, "pero ellos siguen llenándose la boca con mentiras".

Ana Teresa Aranda insistió que el debate lo ganó con la verdad al demostrar con datos duros lo mal que ve a México en salud, en seguridad, en economía; porque esa política de dar abrazos no funciona, como sé confirma que este sexenio ha sido el más violento de la historia del país con un mayor número de asesinatos y desapariciones, sin precedentes.

Ante esta perspectiva el delegado nacional priista Padilla Márquez, aseguró que Ana Teresa confirmó que en la política existen grandes diferencias entre quienes sí saben y conocen de los problemas nacionales y locales como quienes no tienen capacidad.

El Tigre, Aguilar Coronado, sentenció que Ana Teresa ya es senadora de la República.

Liliana Ortiz precisó que Ana Teresa, durante el debate, simplemente confirmó que sí sabe de políticas públicas aplicables para mejorar la calidad de vida de la población, sin distingos partidistas ni colores de camisetas.