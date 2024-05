Al advertir que ya charló con las diligencias del PAN-PRI-PRD, para solicitar apoyo a organismos nacionales e internacionales para asegurar que Puebla viva una jornada electoral el domingo 2 de junio en libertad y sin violencia, el candidato a gobernador por Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, refrendó que sí se puede desarrollar un segundo debate si existe voluntad.

Además, puntualizó que no existirá necesidad de judicializar la elección si los fragantes salen a ejercer su voto como ha salido este día a exigir sus derechos con la Marea Rosa en Puebla, Ciudad de México y en varias ciudades del país.

Después de acudir como invitado para ser el orador de la Marea Rosa, insistió que la presencia de observadores de otras latitudes será un hecho.

"Ya hablamos con las dirigencias nacionales (de los partidos) y por supuesto estamos en la intención de buscar apoyos nacionales e internacionales. En mis recorridos en el interior del estado sí hay advertencias muy claras, preocupaciones claras de candidatos que se están enfrentando a ayuntamientos encabezados de Morena donde desafortunadamente pudiera haber alguna situación de violencia, de manos sucia en el proceso electoral".

Recapituló que sí existen indicios de que surja la violencia durante la jornada electoral por la presión que ejerce el partido oficialista, a través de los ayuntamientos que controla o por las propias visitas que han realizado constantemente las autoridades de la administración estatal para evitar que exista un voto libre.

Judicialización de la elección

Acentuó que no observan que se judicialice el proceso electoral del primer domingo de junio, siempre y cuando, las y los poblanos salgan a votar masivamente como lo ha hecho este domingo con la Marea Rosa no solo en Puebla, sino en varias ciudades de México y del extranjero.

"Si esta participación masiva se da el dos de junio, no será necesario la judicialización porque queremos ganar de manera contundente en este proceso electoral, y esta marcha es una muestra clara que la mayoría de los poblanos quiere que haya un cambio".

Segundo debate

Rivera Pérez insistió que sí hay posibilidad de desarrollar un segundo debate, siempre y cuando haya voluntad del Instituto Electoral del Estado (IEE) y sus pares.

"Ya hicimos la formal solicitud ante el órgano electoral estamos en una respuesta. Ya investigué porque algunos de ustedes me preguntaba sobre el reglamento de los debates y si hay voluntad política se puede llevar a cabo; yo espero que realmente el órgano electoral genere las condiciones cuando nosotros lo planteamos días previo a la elección se lleve a cabo este debate, ya he demostrado experiencia y capacidad y que lo ganamos y no tenemos inconveniente que se lleve a cabo".

Al referirse al adjetivo morenacos que usó para hacer referencia a los morenistas, indicó que ya opinó.