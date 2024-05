Frente a la propuesta de su oponente Eduardo Rivera para que haya un segundo debate, el candidato a gobernador de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, propuso que lo hagan en la cima de la Malinche, para ver si el panista “aguanta”.

Además, consideró que más allá de tratar temas de Puebla, el panista va a querer hablar de Hernán Cortés, Américo Vespucio y la monarquía, en alusión a que “se siente español”.

Lo anterior, después de que este lunes el morenista fue interrogado respecto a la petición del candidato del PRI-PAN-PRD-PSI para que tengan un encuentro más, ahora organizado por la iniciativa privada y las universidades, tras la negativa del Instituto Electoral del Estado (IEE).

A lo que Armenta respondió que para que pueda ir, primero le tendría que pedir a la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum que suspenda su cierre de campaña en Puebla y él tendría que hacer lo mismo con su participación en el acto que Morena tiene programado para el sábado 25 de mayo.

“Pero de qué vamos a hablar, de Cortés, de Américo Vespucio, del imperio, de qué quiere que hablemos porque los temas que le gustan a él son las monarquías, monarquía absoluta, porque no le gusta hablar de cosas que nos identifican a los poblanos como los corazones de los nacos, somos de mucho corazón”, expresó.

A pesar de ello, el senador con licencia comentó que está bien que Eduardo Rivera haga un esfuerzo para que se dé un segundo debate.

“Si quiere, pues que se organice, lo conozco muy bien, él sabe que lo conozco muy bien. Yo me subo al tatami a competir y respeto a los competidores, pero yo no le saco, y si no, pues le pedimos a 'la bonita' que le dé un entrenamiento a ver si de veras. Podemos debatir arriba en La Malinche, así como el pie lastimado, a ver si aguanta”, manifestó.