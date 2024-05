Reprobaron y criticaron el término “Morenacos”, tanto el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al señalar el primero que “sacaron el cobre”.

El primero en señalarlo fue el titular del Poder Ejecutivo, López Obrador, en su rueda de prensa conocida como “la mañanera”, donde sin nombrar al candidato a gobernador , Eduardo Rivera, por temas electorales, dijo que muestran su “enojo y enseñan el cobre”.

La semana pasada, dicho candidato de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Eduardo Rivera Pérez, hizo la referencia en un mitín de campaña, donde criticó a sus contendientes utilizando dicho sobrenombre.

Al respecto, el Presidente de la república, indicó que se enteró de la manera con la que se hace referencia a los partidarios del movimiento de la Cuarta Transformación.

Dijo que ese tipo de señalamientos anteriormente quedaba en el ámbito “privado”.

“El otro día escucha a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenacos”, explicó ante la prensa nacional.

-¿Un candidato de Puebla?, le preguntó reportero.

-No, no, yo … morenacos, pero todo esto no salía, ero era para sus pláticas, pero no se aguantan, como están enojados, enseñan el cobre, aseveró.

“Pero ganamos, porque así es como vamos a ir purificando la vida pública, logrando una sociedad mejor”, sostuvo López Obrador.

Por su parte, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, después de la ceremonia a Venustiano Carranza, señaló como una falta de respeto dicha expresión.

Fue el viernes anterior en un mitin en Xicotepec, cuando Eduardo Rivera llamó “morenacos” a los militantes de Morena para recordar que en 2021 ganó la elección a la presidencia municipal de Puebla a Claudia Rivera Vivanco.

“Porque las encuestas ponen 15, 20, 18 puntos de desventaja y no lo va a poder ganar a los ‘morenacos’, perdón, a los de Morena”.

Posteriormente ante una ola de criticas, el candidato publicó un vídeo en su cuenta X en el que ofreció “disculpas” por usar una “expresión incorrecta”.