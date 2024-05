Lo que se observa en las campañas de las dos coaliciones que participan en el proceso electoral 2024, contrasta con la realidad de pobreza y las carencias que se viven en muchas regiones del país y particularmente del Estado de Puebla.

Para el candidato a diputado local por el distrito XX de la capital poblana, Rodolfo Cortina Cordero, el hecho que los partidos políticos de las dos alianzas prioricen la búsqueda de los votos a través de utilitarios y se olviden de la situación de vulnerabilidad en que vive la mayoría de los poblanos, es una burla.

Dijo que, el derroche de recursos en la campaña no es adecuado y contrasta con la realidad de pobreza que prevalece en el país y que tendría que convertirse en una prioridad para todos.

Agregó, habiendo tantas necesidades es muy importante tomar en cuenta que ese despilfarro conduce a la gente hacia esos partidos políticos derrochadores, porque se ha evidenciado que reparten desde los tinacos azules hasta despensas y otros apoyos.

Y contrario a ellos, reveló el aspirante a legislador local, el partido Movimiento Ciudadano que tiene pocos recursos se pone en una situación de desventaja, por eso, mal acostumbran al electorado a recibir apoyos y utilitarios como playeras, gorras y bolsas del mercado que, mucho de eso termina en la basura.

Por eso, explicó que el partido Movimiento Ciudadano trae propuestas a soluciones existentes, a problemas que enfrenta la sociedad actual, mientras que contrasta con el derroche de recursos, muchos de ellos, seguramente proveniente de lo público.

En ese contexto, Cortina Cordero reconoció que hay mucha ventaja de las coaliciones, pero solo es económica, con uso excesivo de recursos, mientras allá afuera, hay una sensación de hartazgo de los poblanos por el despilfarro del recurso público y por la publicidad electoral.

Por eso, argumentó que, la competencia desleal tiene que ser denunciada porque con eso no se debate la capacidad de los candidatos porque insistió en que, existe un mal uso de los recursos públicos, “porque de nada sirve el utilitario si vamos a seguir en las mismas circunstancias políticas y sociales”.

Afirmó que, al regalarte una gorra a un ciudadano significa que tratan de convencerte para que votes a su favor, pero las necesidades no terminan, la falta de servicios aumenta, la inseguridad crece, no hay apoyo para los jóvenes y no se combate la contaminación ni el calentamiento global.

Por eso, dijo, hay cosas que nos deben ocupar y no lo que entregan las coaliciones, porque está en riesgo el uso de los recursos públicos y humanos, de gente que pertenece a la administración pública y que generan proselitismo tras bambalinas.

“Hoy vemos malas prácticas electorales, en las que usan recursos públicos y hasta condicionan a los empleados, hay un sesgo electoral en el que el candidato que forma parte del gobierno participa en el proceso electoral”.