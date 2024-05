Durante el cierre de campaña de candidatos al presidente municipal, regidores, diputadas, diputados y al Senado de la República en Tlacotepec de Benito Juárez, el candidato de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, garantizó apoyo total a la familia a través de los servicios médicos gratuitos de calidad puesta en marcha de de 500 estancias infantiles y apoyo incondicional al sector primario.

Subrayó que sus propuestas sí son fiables y garantizan que al ponerlas en marcha se corrigen rumbo como ocurrió en Puebla capital a donde transformó el panorama, después del tiradero que le dejaron las autoridades morenistas en el principal municipio del estado.

Acentuó a los pobladores de esta comunidad que los ciudadanos no deben de pagar las consecuencias de los malos gobiernos, por eso, a través de la tarjeta salud contigo, dar consultas con médicos especializados, entregar los medicamentos para cerrar el proceso de recuperación de los pacientes y otorgar los estudios análisis clínicos solicitados, te volverá a la comunidad la certeza de que estarán en buenas manos durante su sexenio en caso de ganar la contienda electoral.

A los campesinos y productores, recordó que con los programas Peso a Peso por el Campo, por cada peso que pongan, el gobierno pondrá uno más para adquirir insumos; además dijo que el empoderamiento de las mujeres entrará con Créditos sin Intereses, con una bolsa de seis mil millones de pesos para emprender o mejorar un negocio, pero también existen más programas para mejorar las condiciones del panorama como el cuidado del ambiente, mayor infraestructura primaria, enmovilidad y seguridad.

Ante ese panorama inseguro que prevalece en territorio nacional, lamentó el hecho violento por el que asesinaron a Emiliano, durante el intento de secuestro de su mamá, en Tabasco.

"Ese es el México que yo no quiero, y esa es la razón por la cual todos y cada uno de nosotros tenemos que dar la lucha, porque merecemos una Puebla en Paz, un México en Paz", por ello una vez más dijo que la estrategia de abrazos no balazos no funciona y hay que mejorar la seguridad.

Recordó que en esta época, el ser político también es complicado por la inseguridad existente, pero es un deber en el que "debemos estar, porque somos más los pacífico, somos más los valientes, somos más los que amamos profundamente a Puebla y a México".

En el décimo cierre regional participó Ana Tere Aranda, candidata al Senado de la República; Martín Camargo a la presidencia municipal; Mariela Amil a la diputación federal; además de los empresarios de la región Juan Ignacio Leyva y Alberto Ramos.