Mientras, José Sánchez Aguilar, coordinador de los eventos del candidato a gobernador de "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez, reveló que la autoridad de último momento negó el permiso para realizar el cierre de campaña en Plaza de la Victoria; la Senadora, Nancy de la Sierra Arámburo, dijo que el acto multitudinario se realizará en el Paseo el Paseo Bravo y la Avenida Juárez, con la presencia de la presidenciable, Xóchitl Gálvez Ruiz, el mismo sábado 25 de este mayo.

El presidente del PAN municipal, Jesús Zaldívar Benavides, calificó el acto desarrollado por la administración estatal, como la confirmación de que en Puebla se realiza una elección de estado en favor del candidato oficialista.

Ante esa efervescencia electoral, el coordinador de campaña del candidato a presidente municipal Mario Riestra Piña, Carlos Montiel Guevara, refrendó que ni así podrán parar la victoria de Los candidatos de un "Mejor Rumbo para Puebla" y "Fuerza y corazón por México".

Matizó que mañana seguramente saldrán a declarar los voceros del oficialismo en sus periódicos y en sus conferencias de prensa lo que gusten y quieran, pero sus candidatos no tienen, el apoyo de la población, como sí la tienen los postulados por un "Mejor Rumbo para Puebla" y "Fuerza y Corazón por México", quienes seguramente ganarán el primer domingo de junio la elección.

Zaldívar Benavides insistió que la fiesta democrática únicamente se traslada, al paseo Bravo y a la Avenida Juárez a dónde se notará el músculo de la población libre que quiere el cambio.

De la Sierra Arámburo aseguró que la población ya está harta de las mentiras, el engaño y el robo que realiza el partido oficial y su séquito.

"Qué creen que hace como 20 minutos, nos informaron que no se puede hacer el cierre de campaña como ya estaba agendado en Plaza La Victoria pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos ideas rápidas ahora será en el Paseo Bravo y la Avenida Juárez, no pasa nada".

Bajo esa perspectiva, Sánchez Aguilar indicó que el personal del gobierno encargado de proporcionar estos estos permisos para usar la explanada de Plaza de La Victoria, le indicó que no podía dar el permiso porque supuestamente las lajas, las placas de cemento y la fuente, resultado dañadas durante la feria, porque esa zona es se usan como el teatro del pueblo.

De la Sierra Arámburo, irónicamente, precisó, que como la va a usar el oficialismo, "pues las lajas, las placas de cemento y la Fuente, ya están rehabilitadas, ojalá salga el chorrito, los trabajadores del gobierno o son muy buenos trabajadores o esas área no tenía nada"

Montiel solana claro que no darán el nombre del trabajador con el que ya se habían realizado el contrato, porque no quieren afectar a su familia con un despido a todas luces injustificado.

"Esa decisión no la tomó un trabajador y nosotros no vamos a dar el nombre porque pensamos en su familia y en él, no los queremos afectar; de nuestra parte no saldrá el nombre, únicamente se confirma, que en Puebla se vive una elección de estado, pero el oficialismo ni así va a ganar, Eduardo Rivera, ya es gobernador y Mario Riestra, ya es presidente municipal, al igual que todos nuestros candidatos a presidentes municipales, diputados locales, federales y al Senado".