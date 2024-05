Alejandro Armenta Mier, candidato de "Sigamos Haciendo Historia" a la gubernatura, dijo que si gana el 2 de junio, a partir del siguiente día comenzará a sumar a aquellos que decidieron no apoyarlo, “sin estigmas ni exclusión”.

Dijo que el proyecto que él desea encabezar es de unidad, por lo que no excluirá a nadie que quiera aportar a su plan de trabajo.

“No va a haber de nuestra parte ningún tipo de estigma ni de exclusión, estaremos sumando talento, bienvenidos todos, necesitamos a una Puebla unida, territorialmente, económicamente y socialmente”, manifestó.

En cuanto a cómo iniciaría su administración, comentó que aprovecharía los 6 meses que hay posterior a los resultados de la jornada electoral para definir las primeras acciones, ya que lo ideal sería “arrancar a toda velocidad”.

“Tenemos una proyección hacia el 2030, no vamos a perder ni un sólo día, hay 6 meses para prepararnos, vamos a arrancar a toda velocidad, lo haremos con respeto (...) Tenemos hambre de que le vaya bien a Puebla”, enfatizó.

De manera particular, comentó que él no busca hacerse rico como gobernador de Puebla y que los ciudadanos podrán pedirle que rinda cuentas a partir de que asuma el poder.

“Nunca me verán impulsar un programa para ver cuánto gana el gobernador, ni ver cuánto cuesta una obra para sacar provecho, no me interesa eso, me interesa un legado mayor”, destacó.

Así, previo a la votación, el candidato de Morena y sus aliados aseguró que ganaron la campaña y ganarán la elección.

PAN sigue método fascista para generar miedo

Tras el ataque a la casa de campaña del candidato a la alcaldía de Puebla, José Chedraui Budib, Alejandro Armenta dijo que es lamentable y calificó a la derecha poblana de fascista por querer generar miedo entre la población.

“El tema de Pepe es lamentable, alguna vez leí el Ave Azul, que menciona el método fascista que la ultraderecha usa para generar toda una estrategia del miedo; entonces, ellos siguen su manual fascista y nosotros con votos les vamos a ganar”, expresó.