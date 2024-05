A unas horas del cierre de campañas y cuatro días de las elecciones, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a los presidentes municipales que siguen en funciones y que buscan la reelección, no meter las manos en el proceso y “eviten tentaciones” de utilizar a sus policías municipales.

En rueda de prensa el mandatario estatal de este modo hizo un llamado a privilegiar la paz para la fiesta democrática el próximo 2 de junio, por lo que se instó a un acuerdo de seguridad para el interior del estado.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, informó que hubo 118 solicitudes de seguridad a candidatos, de las cuales 67 ya tienen medidas de protección asignadas.

La mañana de este miércoles 29 de mayo, el Instituto Electoral del Estado (IEE) publicó un comunicado en el que pide a autoridades federales, estatales y municipales a colaborar en la seguridad para los comicios del próximo domingo 2 de junio.

El llamado

Luego de que 67 presidentes municipales buscan la reelección sin dejar su cargo, Sergio Salomón Céspedes, hizo el llamado a que no caigan en “la tentación” de utilizar las Policías Municipales para situaciones ilegales.

En el estado de Puebla, 106 presidentes municipales buscan cargos de elección popular, de ellos 97 van por la reelección y 42 de ellos solicitaron licencia, según reportes de la secretaría de Gobernación estatal.

Del total de los alcaldes que 65 alcaldes siguen en funciones, porque asi lo permite la ley.

Indicó el mandatario estatal que hay municipios con incidencias porque las Policías municipales tienen alguna tendencia.

“Se que no se opondrán a un mando coordinado , como se harán en Puebla capital, en la mesa de coordinación es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, sostuvo el gobernador poblano.

Indicó que en estos momentos hay a quienes les interesa calentar más las elecciones, ya que es es momento de ebullición y estar generando especulaciones.

Sin embargo, dijo a la ciudadanía que tenga la certeza que no va a pasar nada en la elección que no es atípica, “hemos vivido otros tiempos de contaminación, que hoy no se dará esto”, añadió.

“No echen a pelear al pueblo, a los partidos que asuman la responsabilidad de quien postulaban, al ciudadano, que tengan la certeza que se respetará la decisión del pueblo” (..) asi seá, no se dejen llevar por este tipo de especulaciones”, indicó.

“Hoy hay muchos analistas y quienes sacaron su bola de cristal, el lunes imagínense cuántas traiciones habrá, quién vendió a quien, parte del juego que vivimos cada tres años”, subrayó.

“Invitar respetuosamente a los ediles en funciones que buscan reelección, que en dias por venir, formar colaboración con la Secretaría de Seguridad pública estatal (SSP) para acciones operativas”, señaló por su parte Javier Aquino.

“Evitemos que las Policías municipales puedan ser utilizadas a otro destino para lo que se crearon”, dijo finalmente el funcionario estatal.