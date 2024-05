Al lamentar la ejecución que sufrió el candidato del PRI en Coyuca de Benitez en Guerrero y recordar que la violencia no ocurre únicamente en Puebla o a mis amigos, el candidato a gobernador de un Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que la alianza que representa estará atenta en todas las casillas para evitar las triquiñuelas de un señor que opera a favor del oficialismo con un pasado negro y violento.

"El crimen de Guerrero del candidato del PRI, espero que esta situación pare en este país; lo he dicho en otras ocasiones, esa es la razón en la causa por la cual yo participo en este proceso electoral".

Subrayó que no se puede estar viviendo en una democracia en donde esté manchada de sangre y no se pueda vivir en una democracia que esté manchada por la violencia, eso es inaceptable.

"No es una vida democrática sana y por eso hay que seguir participando y ojalá en verdad tanto el gobierno federal, como el gobierno estatal sea más sensible a este tipo de agresiones, como lo declaró el gobernador que las cosas solamente pasan en Puebla. Híjole, me parece que hay que ser más sensibles a la realidad, estamos enfrentando una situación complicada en el país".

Recapituló que la violencia no solamente es por la capital, es en el estado, "es agresión que incurrió a Moncada que balearon su casa, la lesión que sufrió el equipo de Aristóteles en Santa Clara Ocoyucan a donde los balearon, es la agresión en Tehuacán, cuando unas personas fueron baleadas, y además, se dice que por supuestamente del candidato que pertenece a la alianza de morena".

Pidió más sensibilidad a las autoridades, que se pongan a hacer su papel y ser responsables, "deben de garantizar la paz, la seguridad, no estar echando culpas, no tiene que ocurrir ningún tipo de violencia.

"La violencia no es solamente la que acontece, la de mis amigos o la de mis aliados o la de mis candidatos, la violencia es inaceptable para todos los partidos por eso estamos en esta lucha y la seguimos dando"

Dijo que pese a estar arriba en las encuestas sobre el candidato oficialista, la población que confía en él, no se debe de confiar y debe salir a votar masivamente para evitar cualquier triquiñuela que pueda hacer el oficialismo a través de su personaje que la historia lo marca como una persona que realiza acciones al margen de la ley.

Bajo esa efervescencia electoral, recordó que la alianza que representa ha interpuesto un chorro de denuncias en contra de los candidatos del oficialismo por que han violado la ley, al comenzar campaña tres años antes la campaña y en otras ocasiones por borrar la propaganda electoral y realizar una serie de acciones al margen de la ley.

Espera que el árbitro electoral se ponga las pilas, y sea una autoridad Imparcial para garantizar que la elección sea pareja, y no privilegie a ningún partido político.