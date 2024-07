El petista Toño López aseguró que el reto que tiene el Partido del Trabajo (PT) enfrente es de eficiencia en los cargos públicos que ganaron el pasado 2 de junio, por ello exhortó a los triunfadores a la responsabilidad.

El diputado federal electo aseguró que el partido está en crecimiento y se está renovando, al recordar que el gobernador electo, Alejandro Armenta, se pronunció por “tener mucha responsabilidad y mucha conciencia” a la confianza que la ciudadanía otorgó en las urnas.

De esta forma, consideró que las y los presidentes municipales ganadores deben diseñar “un plan municipal, para dar resultados en los primeros 100 días de gobierno”.

Respecto al PT, éste debe continuar con una actitud dinámica: “Tiene que salir a territorio para consolidar nuevas afiliaciones, buscar nuevos cuadros, (...) tiene que abrirse a nuevas posibilidades, no hay una oposición y no nos la vamos a inventar”.

Cabe recordar que tras las elecciones del pasado 2 de junio, el Partido del Trabajo alcanzó 50 integrantes en el Congreso de la Unión, por lo que “sin el PT no hay mayoría calificada, y no hay Plan C”.

No solamente en el Legislativo, la victoria obliga a ser eficientes en el cargo público, ya que logró 5 diputados locales, 29 presidentes municipales, 150 regidurías y varias sindicaturas municipales.

Toño López habló, además, de su futura labor legislativa en la Cámara de Diputados federal, donde, dijo, él y los demás legisladores electos apoyarán la reforma al Poder Judicial, pero también trabajarán en favor de su propia agenda.

“Vamos a seguir reconociendo a nuestra base trabajadora, vamos a fortalecer la agenda de las mujeres, elevando este apoyo hacia las mujeres de 60 a 64 años como un derecho de las mexicanas, por la noble labor que hacen por todos nosotros”, aseguró.