Al encabezar la reunión de capacitación para autoridades electas de Morena, la dirigente estatal de este partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, reconoció el interés de preparase para el encargo que encabezarán con los principios del movimiento, pero la petición es que se apeguen a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

En el municipio de Zacatlán, la presidente de Morena, indicó que la recomendación a quienes ganaron es que mantengan los pies en la tierra, que volteen a ver al gobernador electo, a los liderazgos como Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum, “en este movimiento todos trabajamos a la par por el rescate del país”

Dijo que hubo representación de 20 municipios en el Pueblo Mágico de Zacatlán como sede Regional de la Sierra Norte, y la capacitación fue por parte del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) en colaboración con la Secretaría de Formación y Capacitación Política del CEE Morena Sí Puebla.

Romero Garci-Crespo, indicó que el curso se realiza con el objetivo de fortalecer a los próximos gobiernos municipales y compartirles las experiencias y estrategias para construir ayuntamientos transformadores con el fortalecimiento del humanismo mexicano como base del movimiento, lo que caracteriza y diferencia a Morena de otros partidos.

A estas acciones de capacitación, se suman las jornadas en Tlatlauquitepec con la presencia de 17 municipios, y Acatlán de Osorio en la mixteca poblana, 24 municipios, 22 presidentes municipales electos y sus respectivos equipos que escucharon las bases de acciones de los gobiernos humanistas.

Indicó que los participantes demostraron su interés de preparase para el encargo que encabezarán con los principios del movimiento no mentir, no robar y no traicionar. Se le capacito en modelos de gestión que aborden la problemática más sentida de la población, formación del equipo de gobierno político-administrativo, entrega-recepción, y primeros pasos del gobierno.