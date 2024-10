Con el voto en contra de la magistrada Norma Sandoval Sánchez al considerar que el Tribunal Electoral del Estado carecía de competencia, por mayoría se aprobó la nulidad de las elecciones en los municipios de Chignahuapan y Venustiano Carranza, al señalar que quedó comprobado que se vulneró la cadena de custodia; asimismo se dio cuenta al Congreso del Estado para que se convoque a elecciones extraordinarias.

Durante una sesión virtual se resolvió el juicio 129/2024 presentado por Morena en contra del acuerdo por el cómputo de manera supletoria de Chignahuapan, ante las irregularidades que se presentaron.

De acuerdo con la ponencia de la magistrada Idamis Pastor Betancourt en el análisis se desprende que no se cumplió con la cadena de custodia y se acredita que no hay certeza, luego de que llegaron paquetes sin cinta en 27 casillas, y cuatro no fueron computadas.

Señala que al no existir certeza de quienes realizaron la entrega de los paquetes electorales no existe la certidumbre y se declara fundado el agravio, con irregularidades graves, en cadena de custodia, y de acuerdo a la ley cuando sea al menos el 20 por ciento de las casillas donde existan esos agravios, es causa de nulidad.

Mientras en el juicio 130/2024 también interpuesto por Morena, la ponencia fue presentada por el magistrado Israel Argüello Boy, para el cómputo de Venustiano Carranza, señalando en el acuerdo que son fundados los agravios al haberse vulnerado la cadena de custodia y declaró la nulidad de la elección.

Sin competencia para resolver

La magistrada Norma Sandoval Sánchez pidió ver si la sentencia de la Sala Regional le permitía al tribunal hacer la revisión, pero no fue consultada dicha instancia, además de que la Sala Superior ya había declarado la validez de los dos procesos, por lo tanto, consideró que no había competencia para resolver.

Precisó que el cómputo debió de haberse realizado diez días antes de la toma de posesión e insistió en que el tribunal carecía de competencia.

PRI y PAN van a tribunales

Por medio de comunicados de prensa los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, anunciaron que irán a los tribunales en contra de la resolución del TEEP.

“El PRI condena la manera facciosa en la que Morena una vez más tuerce la ley a su conveniencia, quien sin decoro alguno dicta que acciones realizar al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) vulnerando la imparcialidad y los equilibrios democráticos”.

“Lo anterior representa un desacato a lo mandatado por la máxima autoridad electoral del país y una violación grave a la Ley”.

“Por estas razones, en el PRI llegaremos hasta las últimas consecuencias legales para que sancione a las autoridades electorales locales y a su vez se detenga este atropello”.

Mientras, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de Puebla exhortaron al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) a aceptar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e hicieron un llamamiento a declinar su actuar de invalidar la resolución a favor del presidente municipal electo de Venustiano Carranza, Marco Valencia.

“La resolución de la Sala Superior ordenó llevar a cabo un cómputo supletorio de las actas del municipio de Venustiano Carranza que, resultó a favor del candidato de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, por lo que entregaron la constancia de mayoría al presidente municipal electo, Marco Valencia”.

Ante el juicio presentado por Morena en contra de la determinación del nuevo cómputo, la Sala Regional de la Ciudad de México y la Sala Superior del TEPJF resolvieron su improcedencia. Las sentencias electorales no tienen efectos suspensivos por lo que el Órgano Electoral de Puebla, pretende llevar acabo un acto jurídicamente inválido, añadieron.