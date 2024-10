Luego de que el Congreso del estado emitiera la convocatoria para el próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), el aún ombudsman, José Félix Cerezo Vélez, aseveró que el legislativo le cerró la puerta y le negó ese derecho.

Indicó en breve entrevista que en las bases de dicha convocatoria emitida por el Poder Legislativo de Puebla, no quedó estipulado que pueda participar el presidente saliente.

Al señalar que leyó la convocatoria detalladamente, advirtió que no dice que tenga la oportunidad de participar, luego de solicitar a los diputados que no se emitirá una convocatoria y se designará su reelección. "No quisiera que me hicieran una grosería, que me digan que no", dijo brevemente.

Señaló el aún presidente de la CDH hasta el 6 de noviembre: "Nos niegan ese derecho, voy a terminar mi periodo como lo marca la ley", dijo sin dar más detalles.

Por lo tanto, descartó que se vaya a inconformar por no darle la oportunidad para volver a participar y reelegirse por cuatro años más, como pretendía.

Finalmente, Félix Cerezo, señaló que la ley estipula que hay reelección, por lo que la solicitó, pero no le abrieron las puertas a esa posibilidad.

El Congreso del Estado de Puebla emitió la convocatoria para la elección del próximo titular de la CDH Puebla, para el periodo comprendido del 7 de noviembre de 2024 al 6 de noviembre de 2029.

Está dirigida a las organizaciones más representativas de la sociedad, Universidades, Asociaciones Civiles, Colegios, Sociedades, Organismos y demás afines, que se hayan distinguido en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos y que estén legalmente constituidas o creadas, para que presenten sus propuestas.

Entre los requisitos, se estableció que la recepción de las propuestas con los debidos anexos se realizará en las oficinas de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, ubicadas en la calle 5 Poniente número 128 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, en el periodo del 18 al 22 de octubre del 2024, en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

La Comisión General de Derechos Humanos, dentro del periodo del 23 al 24 de octubre de 2024 revisará los expedientes y elaborará la lista de personas que fueron propuestas y que cumplan con los requisitos, dicha lista será publicada en las oficinas de la Secretaría General y la página oficial www.congresopuebla.gob.mx también se notificará a cada participante mediante correo electrónico.

Tras la selección, tendrán los elegidos una comparecencia, en la que presentarán en forma oral y por escrito un proyecto de programa de trabajo que acredite los conocimientos sobre la materia, esto se realizará entre el 29 y 31 de octubre.

Posteriormente la Comisión General de Derechos Humanos del Congreso del Estado elaborará el dictamen y presentará la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales y las bases de la convocatoria, que comparecieron ante dicha Comisión General y que hayan resultado mejor evaluados.