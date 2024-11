La ex diputada local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, anunció que se suma al proyecto de Mario Riestra Piña, así como de Genoveva Huerta Villegas, quienes se inscribieron para buscar la dirigencia del PAN para el período 2025-2027.

A través de su cuenta “X”, la panista compartió su decisión, además en entrevista criticó la falta de inclusión y diálogo por parte del grupo que ocupa actualmente la dirigencia del Partido Acción Nacional en la capital.

"Hoy México requiere un #PAN unido por valores y principios; que trabaje con y para los ciudadanos; con espíritu demócrata y con ímpetu para ganar elecciones. En Puebla, necesitamos un cambio de rumbo, dejar atrás la intolerancia; el culto a la personalidad y la visión patrimonialista del Partido. Por tal razón, he decidido sumarme al proyecto de Mario Riestra y Genoveva Huerta. Gracias a las y los panistas que me abrieron las puertas y me dieron su apoyo".

La ex diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que hubo quejas de los comités directivos municipales de recibir presiones para elegir el método extraordinario a cambio de sus prerrogativas, debe esclarecerse si hubo extorsión.

Recordó que ante la exclusión en el proceso electoral, los panistas apenas cubrieron el 30 por ciento de las casillas, y precisó que se habían inscrito para cubrir el 40 por ciento, es decir el día de la elección, bajó aún más.

Sostuvo que en el partido hoy más que nunca debe de escuchar a sus militantes y ellos son los que deben elegir a quien los encabece en el Estado.

Expresó que ahora se espera que los consejeros actúen por el partido, que se den cuenta que ya no se pueden administrar las posiciones plurinominales, y además que estas sean entregadas a familiares.

Precisó que el PAN estaba ya acostumbrado a ganar elecciones, y si perdía, se daba la batalla hasta el final, pero ahora entregaron el proceso a Morena y sus aliados.