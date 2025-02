Antes del mediodía del martes 25 de junio de 2024, Francisco Romero Serrano recobró la libertad, luego de pasar 28 meses en prisión acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar.

De esta forma el ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dejaba atrás una etapa en la que, reconoce, llegó a pensar en el suicidio por el sufrimiento vivido por su familia y por él mismo en prisión.

Entrevistado por el periodista Enrique Núñez en el programa Destrozando la Noticia, Romero Serrano se sincera en una plática donde los recuerdos le hacen quebrar la voz y lo remiten a situaciones que, acepta, psicológicamente son difíciles.

Camino al infierno

El 19 de noviembre de 2019, Francisco Romero Serrano fue nombrado al frente de la ASE por el Congreso del Estado. Solamente pasaron 28 meses para que el Poder Legislativo lo destituyera, luego de que fue evidente su alejamiento del entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Dos situaciones habrían allanado su camino a la cárcel bajo los señalamientos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar: sus diferencias con el entonces líder del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, y una solicitud de información hecha por la ASE al Sistema Estatal DIF (SEDIF), presidido por María del Rosario Orozco Caballero, esposa del titular del Poder Ejecutivo.

En el primer caso, asegura que el diputado le pidió usar como “garrote político” a la Auditoría en contra de Claudia Rivera Vivanco, quien fue la alcaldesa de la capital de 2018 a 2021.

“Gabriel Biestro deseaba ejercer el poder de una forma absolutista desde el Congreso, era el líder del Congreso, y él creía tener la razón en cuanto a instrucciones (…)

Luego de enemistarse con quien llamó el “hijo predilecto del gobernador”, Francisco Romero Serrano tuvo un desencuentro directo con Miguel Barbosa Huerta, cuando uno de los integrantes de la ASE mandó al SEDIF una notificación de información.

“Estaba convaleciente por covid en mi casa, y me habló (el gobernador) para hacerme un reclamo del por qué había llegado al DIF un requerimiento de información.

“Él se enoja porque siente que es personal. Sí, porque además me dice: ¿por qué me desafías? Ah, cabrón. ¿Por qué me estás desafiando?, y yo, imagínate, convaleciente de covid.

“Sí, es que llegó un oficio y estás pidiendo documentación y no tienes ningún derecho, no tienes facultades para pedir documentación. Y le pregunté que quién le había dicho que no tenía facultades. Dice Amanda (Gómez Nava) que no tienes facultades. Ah, caray, ella era la contralora”.

Amenaza y detención

Una amenaza velada y otra directa fueron las que recibió Francisco Romero Serrano por parte de Miguel Barbosa Huerta. Entonces, acepta, sabía que las cosas no iban a terminar bien para él.

“Alguna vez me amenazó de muerte, diciendo que me iba a pasar lo mismo que a los Moreno Valle por el tema de ´Diosito te va a castigar´, eso fue la última vez que nos vimos (…)".

Después todo transcurrió rápido: en diciembre de 2021 vivió una situación de violencia familiar con su pareja, el 25 de febrero de 2022 fue detenido por ese delito y el 31 de marzo destituido de su cargo, aunque antes ya había sido suspendido por el Congreso.

En prisión, Francisco Romero Serrano también fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un millón 200 mil pesos, y en ese caso fueron involucradas sus hijas.

“Llegaron hasta meter a mi familia en un tema tan delicado, porque además no solamente destruyen una carrera política, también destruyen una familia completa (…)”.

Ausencia de Dios

- ¿Tuviste problemas serios de salud?

- Las peores cosas son psicológicas. Cuando alguien te presiona por la vía psicológica de esa forma, lo que quieren es que te quiebres y te suicides.

- ¿Y llega un momento en el que estuviste cerca de doblarte?

- Sí.

- ¿Por qué?

- Porque también se ensañó con mi familia afuera. Sacó a mis hijas de su casa (…) Mis hijas con el miedo de que también las fueran a sacar de las casas donde estaban. El miedo continuaba (…) De hecho, mi hija Andrea tenía orden de aprehensión también.

El extitular de la ASE recuerda que llegó a sentir lo que llamó la “ausencia de Dios” cuando dormía en un cuarto de 16 metros cuadrados que tenía que compartir con cerca de 60 personas.

Durante ese tiempo y a su paso por las prisiones de Puebla capital y de Tepexi de Rodríguez, Francisco Romero Serrano se encontró con otros presos del “barbosismo” como Felipe Patjane Martínez, exalcalde de Tehuacán, y el periodista Arturo Rueda.

Libertad recuperada

El 13 de diciembre de 2022, el gobernador Miguel Barbosa Huerta murió por causas naturales. La noticia corrió por todo el estado tan pronto y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la confirmó en redes sociales a las 15:29 horas.

- ¿Cambia todo tras la muerte de Barbosa?

- Sí, aunque no lo creas, hubo algarabía, no solamente de internos sino también de custodios A los custodios también les causó muchos agravios.

En poco tiempo la situación dentro del penal cambió para Francisco Romero Serrano, quien fue autorizado para realizar actividades que antes tenía prohibidas, como leer y aprender la crianza de conejos.

Sin embargo, su salida tuvo que esperar hasta el 25 de junio de 2024, tras dos cambios de abogados.

Guillermo Morales, el sobrino del ex gobernador Melquiades Morales Flores (1999-2005) fue la persona que logró sacarlo de prisión, luego de comprobar que el uso de recursos de procedencia ilícita no existía.

Aunque el juez extinguió todo el asunto penal, el Ministerio Público apeló la decisión que, de acuerdo con el exauditor, es solamente un protocolo.

- ¿Te interesa, después de lo que has vivido, volver a la función pública?

- Por supuesto, de verdad, sí.

- ¿Por qué?

- Porque es una espina que me tengo que sacar, es una espina profesional, todo esto no lo viví en balde, se hizo para fortalecer mi espíritu y se hizo para fortalecer mi propia vida. Y también, te voy a decir una cosa, recapacitar algunos temas personales. De todo se aprende.