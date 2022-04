Al tiempo de señalar que en Puebla ya no se hace caso al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que hay venta de vacunas contra la covid-19 a médicos privados.

El fenómeno se ha registrado en últimas semanas en Puebla, por lo que Barbosa Huerta en videoconferencia de prensa, afirmó que serán muy rigurosos en el tema y tomarán acciones jurídicas.

Explicó que todos los hospitales públicos tienen estas vacunas por las jornadas de inoculación que se están llevando a cabo, sin embargo, se están registrando “fenómenos” de venta para privados, lo que no está permitido.

“Se están registrando venta de vacunas a doctores privados y yo les digo a todos los que pueden hacer eso que no lo hagan, que vamos a ser muy rigurosos con quien haga eso y lo vamos a denunciar penalmente, de verdad que no se debe de hacer, porque si lo hacemos se hará un relajo”, reveló.

Por lo tanto, señaló que el gobierno estatal debe de garantizar que no se apliquen vacunas que hayan expirado, pero que los doctores privados no pueden garantizarlo, por tanto, exhortó a los ciudadanos a no adquirirlas y a los médicos no venderlas.

Gatell no importa

Luego de que el subsecretario de Salud federal y encargado de la pandemia de covid-19 en el país, Hugo López Gatell Ramírez, señalara que no es imprescindible el uso de cubrebocas, el mandatario estatal Miguel Barbosa respondió que desde hace mucho no se hace caso al funcionario en Puebla.

“En Puebla no es importante lo que diga Hugo López-Gatell (…). Ni siquiera me voy a referir a lo que él opine”, indicó tajante el gobernador de Puebla en la videoconferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez, explicó que en la actualidad, el uso de cubrebocas no es obligatorio.

“No vamos a declarar el fin la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo hicimos obligatorio (…). Ya no es imprescindible el uso”, dijo el funcionario federal.

En respuesta, el gobernador de Puebla, señaló que la opinión del funcionario tiene ninguna validez en el contexto de la entidad.

“Nosotros hacemos nuestra propia evaluación y tomaremos la decisión en cuanto lo veamos conveniente, en el uso de cubrebocas”, sostuvo el gobernador poblano

Situación covid

En las últimas 24 horas Puebla, siete personas más dieron positivo a covid-19, mientras por cuarto día consecutivo no se registró una sola muerte por complicaciones de la enfermedad.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que los casos activos, entre ambulatorios y hospitalizados, disminuyeron a 134 en 19 de los 217 municipios que conforman el estado.

En este sentido, el secretario de Salud en el estado comentó que no solo los contagios ni hospitalizaciones, sino que también las muertes han disminuido en un número importante en Puebla.

De los 134 casos activos, hay 36 personas hospitalizadas, de las cuales, cuatro están intubadas en terapia intensiva para salvarles la vida.