El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informó que el próximo 1 de enero del 2024, funcionarán de manera regular los servicios de urgencias y hospitalización, reveló el doctor Ulises Cruz Apanco, jefe de Prestaciones Médicas de IMSS Puebla.

En ese sentido, llamo a los derechohabientes que, en caso de solicitar atención de emergencia, podrán acudir a las siguientes unidades:

Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”

HGZ No. 35 “Cuautlancingo”

A las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No. 11, No. 12, No. 22, No. 24, No. 26, No. 34, No. 55, No. 57 que cuentan con área de urgencias.

Por otro lado, también funcionarán los servicios de Medicina Continua de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, a la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia.

En el interior de Puebla, brindarán los servicios los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 23 de Teziutlán; No. 15 de Tehuacán y No. 5 de Metepec.

Con relación al Programa IMSS-Bienestar, darán los servicios de Urgencias y Hospitalización en los siete nosocomios regionales:

Tepexi de Rodríguez.

San Salvador El Seco.

Villa Ávila Camacho (La Ceiba).

Zacapoaxtla.

Chignahuapan.

Chiautla de Tapia.

Ixtepec.

El IMSS Puebla reiteró su compromiso en brindar la atención con calidad y calidez a la derechohabiencia.