La nave espacial Orión de la NASA, parte de la misión Artemis I, ingresó a la órbita lunar este viernes a 10 días de su lanzamiento, informó la agencia espacial estadounidense.

La cápsula, que lleva a bordo tres maniquíes, estaba a 380 mil kilómetros de la Tierra y se prevé que llegará a una distancia máxima de casi 432 mil kilómetros, lo que fijará un nuevo récord de distancia para una cápsula.

De acuerdo con la NASA, a la Orión le tomará cerca de una semana completar la mitad de una órbita alrededor de la Luna, entonces, saldrá de la órbita para su viaje de regreso a la Tierra, según la NASA.

Today, @NASA_Orion will break the record for farthest distance of a spacecraft designed to carry humans to deep space and safely return them to Earth. This record is currently held by Apollo 13.



