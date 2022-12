La nave espacial Orión de la NASA, parte de la misión lunar Artemis I, amerizó en el Océano Pacífico, al oeste de California, a las 9:40 horas de este domingo, después de un recorrido de 2.3 millones de kilómetros, durante 25.5 días, informó la agencia espacial.

NASA detalló que esta fue la primera prueba integral de la cápsula Orion, así como del cohete Space Launch System, los cuales serán usados en el futuro de las misiones Artemis, con el objetivo de enviar astronautas a la Luna y como preparación de del siguiente “gran paso” para el primer viaje tripulado a Marte.

Durante la misión, Orión realizó dos sobrevuelos lunares, acercándose a 12 mil kilómetros de la superficie lunar.

En su distancia más lejana durante la misión, Orión viajó más de 434 mil kilómetros desde la Tierra, más de mil veces más lejos que donde la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra, para estresar intencionalmente los sistemas antes de volar tripulación.

