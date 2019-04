Armenta Vs Barbosa

Armenta Mier crea una inconformidad intra partidaria que es desechada. Intenta otra jurídica con igual destino.

1.- Acuden ante el CEN de MORENA, tres aspirantes a ser elegidos. Uno de ellos: candidato a la gubernatura.

1.1.- Luis Miguel Barbosa, que siendo senador, convence a 14 senadores más del PRD a unirse al proyecto amloista. Aniquilando el núcleo político de un burócrata de apellido Mancera que aspiraba a ser presidente de México.

1.2.- Mismo Barbosa que a todas luces, pierde la elección anterior por elecciones fraudulentas.

1.3.- Alejandro Armenta Mier, recién llegado al morenismo (no al amloismo), impulsado por el senador Ricardo Monreal.

1.4.- Una senadora también recién llegada.

2.- Los 3, firman un acuerdo donde aceptan los mecanismos selectivos para lograr la candidatura.

2.1.- Formato de firma a todas luces innecesario, toda vez que los estatutos conducen las conductas intra partidarias, so pena de ser litigiosas sus acciones; pero lo de moda se respeta, aunque no haya penas para los violadores de acuerdos pactados bajo signaturas personales.

3.- El elegido es Barbosa, abiertamente impulsado a ser gobernador morenista por sus antecedentes.

4.1.- Externa según grabaciones opiniones adversas a su destino, esperando ser sucesor de Barbosa cuando fenezca víctima de la diabetes.

4.2.- Obra de sus enemigos o asesores tales dichos son ingenuos, o ignorantes, toda vez que tal mal tiene décadas de tratarse con nuevos elementos:

a).- La llegada a México del Factor de Transferencia.

b).- El uso del cloruro de magnesio.

c).- La ingesta de picolinato de cromo.

d).- El ejercicio natatorio, la caminata, más comida sana.

5.- Aún ante una tragedia no esperada, los diputados morenistas hasta hoy, seguirán siendo mayoría en el Congreso Estatal, impidiendo sus líderes amloistas probados, la llegada de recién llegados al máximo rango del Poder Ejecutivo Poblano.

6.- Se ven, según los diaristas romanos (del D.F.), ya tres aspirantes presidenciales por MORENA: El Canciller, de probada lealtad con AMLO, cuando fue el único jefe de estado en no rendir ni tributo, ni pleitesía, ni atenciones al señor Calderón Hinojosa, mientras los del PRD y del PRI se culi empinaban ante su llegada. La señora Sheinbaum que a diario ejecuta mujerilmente, actos de gobierno corruptos, engendrados por malos hombres. El senador Monreal, el cual designó a un ex secretario particular para contender por la sucesión del CEN morenista, el cual sería su apoyo para ser candidato.

7.-Mismo ex secretario particular que próximamente, Carlos Manuel Meza Viveros que goza generando actos de un Estado de Derecho, demandará por expresiones malévolas e hirientes contra el próximo gobernador M.A. Barbosa.

