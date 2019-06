Barbosa, ¿Unidad de partidos o de la poblanidad?

La tesis es simple: “El PRI creó lo más grande de este país. El PRI prohijó, los males existentes”.

1.- LMBH viene de una segunda batalla electoral tan intensa o más que la primera. En la anterior, sus fortalezas dominaron a las debilidades, y sus oportunidades a las amenazas.

1.1.- En la primera ganó legalmente la Lic. MEAH, triunfo nacido de un litigio entre MORENA vs PAN, toda vez que los expertos del Derecho Electoral: litigantes y juzgadores siguen empecinados o enamorados del Derecho civil Positivo y vigente, pariente muy distante del Derecho a la Democracia, que aún no ritualizado en códigos, manuales, decretos, o protocolos, nace del sentido común: “Debemos decidir, y debe respetarse la voluntad sin torcerla con maquiavelismos” nacidos de intereses $$$ contantes y a la vista; de instrucciones dizque nacidas de “Razones Superiores de Estado”; o por opiniones maniqueas de los impartidores de justicia invocados.

3.- Los magistrados del tribunal electoral federal, en este caso de contienda litigada, no tomaron en cuenta ninguna acción lesionadora de la voluntad popular expresada en las urnas. Como si estuviesen en el fórum romano de hace mil años, se atuvieron a sentenciar: “que el inconforme en lugar de decir vides en su reclamación había dicho parras”.

3.1.- Los tiros en unas casillas; los golpeados o intimidados en otras; los votos ilegales de facto por venta pactada; el esparcimiento de rumores sobre supuestas violencias vs electores para asustarlos; como no fueron en un 20 por ciento de las casillas, eran actos que no afectaban los resultados finales.

4.- La abstención del 2-VI-2018, merece un análisis demo-socio-antropo-político y de comunicación, digno por hacerse como ejercicio gratuito de las pasantías en Ciencias Sociales de las academias más brillantes de Puebla, "que no son isla ni planeta aparte de México”, más que nadie las costeadas por dinero público.

5.- L.M.B.H. ávido de iniciar su Gobernación, que todos los informados esperamos se convierta “ipso facto”, “para ayer”, en Gobernabilidad, y se inicie en su período, la Gobernanza en México, siendo Puebla la cuna de tal ejercicio incluso lejano en países más acomodados $$$; ha convocado a los partidos opositores a una relación que los una.

6.- Tal llamado ha tenido respuesta inmediata vía sus [email protected] Desafortunadamente para los que esperamos reciedumbre en sus demandas de campaña, nos encontramos que “pedíamos peras al olmo”, pues a lo más que llegan es a pretender charlar cuando los llamen, pues súper dispuestos están a ser atendidos, incluso con la pública advertencia que no habrá plazas para los opositores tricolores o blanquiazules.

7.- La titular del comité panista debe orgánicamente escuchar voces azules, si bien le place, la dejo en su mundo.

8.- Como accionista que soy, casi socio fundador de la empresa, negocio o lo que sea ahora el PRI, tengo derechos y obligaciones que cumplir:

a).- Mi obligación es dar mi cuota y mi voto, e incluso en las guerrillas de café, que son cabronsísimas contra polemistas como Enrique Barranco o Víctor Baca, defiendo lo indefendible como me lo decía hace años la 2 veces Secretaría del Gobierno Federal, y mi amiga: Ana Teresa Aranda de Orea. "E pur si muove", decía Galileo Galilei susurrando.

b).- Mis obligaciones: evitar que el barco tricolor no se hunda ignominiosamente en lo ahistórico, o que los priistas pasemos por indignos o miedosos, pues como traidores, desleales, infieles o desertores, tenemos gracias a nuestros líderes fama de eso y más.

9.- El hombre que nos humilló durante 6-7 años, en todos los procesos electorales desde la del 2010 hasta la del señor Gali, ya no existe. A una orden suya, uno de sus intermediarios impartió órdenes a la dirigencia del PRI empezando desde la presidencia, hasta la llegada del ahora diputado local el señor Cacique, el cual no demostró deseos de crear nuevas conductas cuando tuvo en sus manos el triunfo arrollador en las elecciones de las casi 700 juntas auxiliares municipales.

10.- Lo de arrollador era simple, similar a mujeres abandonadas por la varonía irresponsable (del machismo mexicano-poblano), con “hechos priistas y no buenas razones de otros colores”, bien capacitadas nuestras planillas, debidamente estructurados los tiempos de acercamiento con los electores, hubiésemos obtenido las bases para combatir sin grandes $$$, en la contienda vs MORENA y el PAN. Desafortunadamente el señor Gabriel López Castañeda fue desdorado con su oferta reivindicadora por el presidente Cacique.

11.- Cuando convoca Barbosa en su encargo pronto constitucional, el señor Rivera, presidente del CDE en funciones deberá cuidar las formas y el fondo protocolario correspondiente aun PRI digno e inteligente ante la sociedad new age o millennials, Ideal será que lo acompañen [email protected] jóvenes ex [email protected] a todo, para que se enaltezcan al darle la mano al “primus inter pares”, “que contra todo y ante todo llegó hasta donde no debía haber llegado” (Mariano Piña Olaya).

NUESTRA CASA

“Puebla la imperial y republicana”. Salud.