Yo sé que existe un lenguaje, una forma de comunicación entre todos los animales (incluyo en esto, a nosotros, los Homo Predator).

Comprendo, también que las plantas, lo verde, se comunican entre ellos; lo que me llevó a preguntarme si el agua y el viento lo harían también. No encontré una respuesta razonablemente lógica, pero después, recordé que ya Pitágoras, allá por el 500AC, hablaba de la música de las estrellas, cosa más que probada por los “científicos” de la actualidad; es decir, la música al igual que las palabras, son sonido, al igual que el canto de los pájaros, el de las ballenas o el croar de las ranas. Esto me lleva a pensar que todo lo que existe se comunica entre sí con el sonido o aparentemente sin él, porque las plantas también se comunican entre ellas.

¿Por qué, para qué? No me van a decir que es otro accidente de la naturaleza o que es un proceso lógico y natural que sucede porque sí. Que solo el reino animal pudiese hablar o comunicarse, podría aceptarlo, pero el hecho de que todo lo que existe en el universo, produzca “ruiditos” y vibraciones para comunicarse, está más allá de mi pobre entendedera.

Los seres vivos hacemos “ruiditos” con la intención de comunicar algo, incluyendo a las plantas pero, donde este pensamiento toma un tinte poético es cuando pienso en los planetas y las galaxias que también hacen “ruiditos”. Acaso se cortejan para evolucionar, para reproducirse como vida, como nosotros los Homo Predator y el verde, que para acabarla de torcer, al igual que el agua, se comunican pero sin palabras, con las vibraciones que emiten las emociones…Wow!

Esto quiere decir que el hecho de que no pueda oír o ver algo, no significa que no exista. Es decir, los diálogos entre las plantas, el agua y las galaxias son una realidad. A lo mejor como dicen: Primero fue el verbo.