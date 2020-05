Hola, lector querido, creo que jamás, ni en tus sueños más mafufos imaginaste que algún día pasarías por lo que hoy estamos pasando. Si eres joven, estarás echando pestes por los destrozos de planeta y la vergonzosa calidad humana de los congéneres que te heredamos.

Si ya eres mayorcito te estarás preguntando: ¿Cómo hemos permitido la destrucción de todo lo que nos rodea y lo que es peor, querer volver a la realidad.

Yo me pregunto: ¿De veras quieres volver a la podredumbre en que vivíamos antes de la pandemia? Corrupción, contaminación, crimen, guerras, hambre, prepotencia, cambios climáticos y demás linduras que coronan la realidad actual.

Piénsalo, amigo querido, creo que será imposible seguir en estas deplorables condiciones. Y no me refiero solo a Puebla, Cholula y anexas, sino al mundo entero. No hay un país que se salve. ¿Entonces, para qué esperar el regresar al pasado? Piensas que volviendo al ayer, nuestros políticos cambiarán? ¿Qué la Cuarta Deformación va a sacarnos del hoyo mundial?...Yo no lo creo.

Respeto las creencias de cada quien, pero pensar que todo cambiará, sin cambiar nosotros cuando regresemos a “la normalidad” me pone a temblar, porque lo que he vivido en estos últimos años de “realidad” no se lo deseo ni a mi peor enemigo.