En Acatzingo siguen los secuestros

Los alcaldes de “El Triángulo Rojo” sólo aparecen en su trabajo una o dos veces por semana y de nuevo regresan a sus escondites, ante el temor de ser víctimas de algún atentado o levantón.

Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios que conforman "El Triángulo Rojo" en el Estado de Puebla, es la ingobernabilidad en la que viven.

En municipios como Acatzingo, además de otros que se ubican en la zona, aunque están nombradas las autoridades municipales estás no se encuentran en sus puntos de trabajo, sólo aparecen una o dos veces por semana y de nuevo regresan a sus propios escondites, ante el temor de ser víctimas de algún atentado o levantón.

La falta de autoridades también ocasiona el relajamiento de los cuerpos de seguridad, lo que significa, en otras palabras la escasez de policías en el municipio.

Y esta misma escasez y relajamiento provocó un secuestro la tarde del viernes de una empresaria oriunda del municipio de Acatzingo.

El secuestro ocurrió antes de llegar al municipio de Felipe Ángeles, la víctima fue perseguida en varios vehículos cuando salía de una empresa donde había realizado algunas actividades.

Los delincuentes no tuvieron empacho en perseguirla a plena tarde, sabedores de que en ese momento no serían detenidos por ninguna corporación de policía, porque no hay.

La mujer fue obligada a abordar un vehículo en el cual se la llevaron con rumbo desconocido.

Esa misma tarde los secuestradores pudieron haberse comunicado con la familia de la víctima.

Y le comentó que el plagio se salió de las manos tanto de la familia de la víctima como de la misma Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

Y es que la familia de la víctima tras el secuestro acudió de inmediato al Ministerio Público de Tepeaca donde presentó la denuncia correspondiente, lo que originó una inmediata fuga de información que no sólo llegó a medios de comunicación sino que también a oídos de los delincuentes.

A partir de ese momento la familia espera que la comunicación se reanude para que puedan seguir negociando la libertad de la empresaria.

Existe el temor de que los secuestradores tomen las decisiones incorrectas.

Mientras esto ocurre, la madrugada del domingo en Puebla también hubo un secuestro que más bien parece un levantón.

Un día antes ocurrió un secuestro en la población de Ahuazotepec.

Con estos casos comprenderá usted que el estado sigue caliente, se trata de una disputa abierta entre gobierno de Puebla y grupos delictivos.

En breve le daré más detalles.

Nos vemos cuando nos veamos.