Inició el segundo período de Sesiones Ordinarias del segundo año de esta LX Legislatura del Congreso de Puebla y uno de los temas de alta importancia para el estado de Puebla ha dado inicio, el nombramiento de la persona que ocupará la Fiscalía General del estado de Puebla, que concluirá el período de siete años -todavía vigente- del 5 de enero del 2016 al 5 de enero del 2023.

De la más alta importancia porque esta Institución se encarga de “perseguir los delitos del orden común cometidos en nuestro estado, representar los intereses de la sociedad y promover una pronta, completa y debida impartición de justicia, que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos.” Objetivos que la sociedad en su conjunto reclama ante los altos índices de inseguridad que tenemos en nuestra entidad, ello obliga a que el Congreso asuma su responsabilidad de construir un procedimiento meticuloso y transparente para nombrar a la persona titular de esta Institución.

Lo anterior, derivado de la -ahora sí- renuncia con carácter de irrevocable presentada por el Dr. Víctor Carrancá, que ha dado paso a la declaratoria de ausencia definitiva, por lo cual el Congreso debe iniciar el procedimiento previsto en la Fracción I del Artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

“A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo.”

Cabe recordar que desde el mes de septiembre del 2018 el Dr. Carrancá había venido solicitando licencia de su encargo y en su lugar como encargado del despacho fue nombrado desde entonces el Dr. Gilberto Higuera Bernal, Fiscal de Investigación Metropolitana.

De ahí que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso aprobó la aceptación de renuncia, dictaminó la ausencia definitiva y acordó que la Junta de Gobierno emitiera una Convocatoria para que las/os interesados que deseen participar y cumplan requisitos se registren; Dictamen que ha sido aprobado también por el Pleno del Congreso del Estado.

La Convocatoria ha sido emitida y está vigente del 17 al 24 de enero y puede ser consultada en la Página del Congreso de Puebla y de la Fiscalía General del estado de Puebla.

El siguiente paso lo determina la fracción II del mismo artículo, “Recibida la lista (…) dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna de entre los integrantes de la lista y la enviará a la consideración del Congreso.”

Esperamos que esa terna incluya a mujeres, para continuar construyendo la incorporación de mujeres en cargos de decisión que permita ir cumpliendo con el Principio Constitucional de Paridad.

Una vez recibida la terna, previa comparecencia de las personas propuestas, el Congreso designará a la persona que ocupe la Fiscalía General del Estado con el voto de las dos terceras partes de miembros presentes dentro del plazo de diez días.

El mismo ordenamiento señala las excepciones: que si el Congreso no envía la lista, el Ejecutivo designa provisionalmente hasta que se haga el procedimiento definitivo; de la misma manera si Ejecutivo no envía terna, el Congreso designa de entre las personas enlistadas; pero también si el Congreso no lo hace, el Ejecutivo designa de entre las personas enlistadas.

A más tardar en cuarenta días seguramente habrá sido designada la persona que ocupará la Fiscalía General, posterior a ello podremos conocer también, el nombramiento de la Fiscal especializada en asuntos de género, tan urgente para Puebla.

La exigencia ciudadana es que este nuevo/a Fiscal se comprometa a perseguir delitos representando los intereses de la sociedad, a proteger los derechos de las víctimas y en todo momento a respetar derechos humanos.