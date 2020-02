En un marco por demás complejo, ayer se reunieron los rectores de la BUAP y la UPAEP, con el gobernador Miguel Barbosa.

En medio de un clima de tensión y tristeza, los altos mandos universitarios fueron recibidos por el mandatario para realizar compromisos mutuos que devuelvan a los estudiantes la tranquilidad y seguridad perdidas.

A decir de los actores de este encuentro, la reunión fue más que productiva y hace albergar esperanzas de reencontrar el camino correcto.

Por razones obvias, llegar a acuerdos no era un tema sencillo. Ambos rectores necesitaban llevar más que explicaciones a sus comunidades y el gobernador requería de la confianza de las dos instituciones para evitar que creciera la inconformidad social.

Sin echar las campanas al vuelo, la de ayer resultó una sesión que puede dar dividendos en favor de la seguridad de nuestros estudiantes.

Diputados de cuarta repitiendo vicios

Sin mayor sorpresa y pese al descredito social que arrastra la Fiscalía General del Estado, los diputados de la Cuarta Transformación, esos que se dijeron fieles a los principios lopezobradoristas, decidieron hacer a un lado su dignidad, darle la espalda a los ciudadanos que los votaron y ratificar a Gilberto Higuera como titular de la FGE por siete años más.

La percepción de inseguridad, los pésimos resultados en materia de procuración de justicia, el tortuguismo en las investigaciones, la corrupción y la falta de resultados; no fueron temas para que los legisladores de mayoría morenista cuestionaran al encargado de despacho.

Tampoco lo fueron las investigaciones por el multihomicidio de Huejotzingo que cada día se ha enredado más por parte de la Fiscalía y que ha generado paros en dos universidades antagónicas así como la movilización de miles de estudiantes que tomaron las calles para reclamar justicia y seguridad.

Y no me van a decir que los legisladores no saben cuestionar, porque se notó durante las comparecencias de Guadalupe González y Maricela Pichón que sí conocer la manera de incomodar.

Con 38 votos, de los 39 legisladores que estaban presentes en el Congreso, Higuera Bernal se hizo del puesto, siendo en la entidad el segundo Fiscal que más deslegitimado llega. El primero fue su antecesor Víctor Carrancá quien tuvo que rendir protesta de madrugada y en sesión a puerta cerrada, siendo el primer #FiscalCarnal.

Aunque la oposición y los morenistas tenían la oportunidad de hacer un cambio, siguieron con la línea para la designación de puestos claves como Derechos Humanos, Auditoría, y ahora la Fiscalía General del Estado.

Los tres nombramientos, cabe acotar, se realizaron con convocatorias ajustadas en el último momento lo que ha generado que se impugne el resultado de las primeras dos designaciones.

Este miércoles la diputada María del Carmen Cabrera Camacho le advirtió a Guadalupe González que no cumplía con los requisitos para ser elegible por carecer de una certificación que la convocatoria no estipuló, tanto así, que el abogado no fue rasurado en la primera selección: ¿Si el académico no cumplía con los requerimientos para qué lo propuso?

Gilberto Higuera ya como fiscal general tiene un reto muy grande frente a él. Durante este año y medio que estuvo como encargado de despacho se puede deducir que tiene buenas intenciones pero por principio de cuentas tendrá que convencer a miles de universitarios que el asesinato de los estudiantes de medicina ya se esclareció, aunque la teoría del sombrero genera, por decir lo menos, dudas razonables.

Mónica Rodríguez 1- Genoveva 0

Mientras Genoveva Huerta se aferra a presentar a Oswaldo Jiménez como coordinador de la bancada local, ayer se informó que la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia será la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado

En la Junta de Gobierno hay un acuerdo para que la presidencia de la mesa directiva sea rotativa cada seis meses y ahora le corresponde al PAN, como Mónica es oficialmente la persona que representa a los blanquiazules, tendrá ese lugar.

Sin pintas ni vandalismo

Durante los dos días de paros, marchas y protestas universitarias en las cuales los jóvenes lograron los objetivos de ser escuchados y de que sus demandas sean atendidas por las autoridades, destaca algo, la simpatía de los poblanos hacia ellos, y el respeto que los estudiantes han mostrado, al realizar pacíficamente las manifestaciones sin una sola pinta o acto vandálico.

Habrá quien diga que son cosas diferentes, pero al final se demuestra que no es necesario dañar monumentos históricos o agredir a la gente para ser escuchado.