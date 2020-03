Una vez más, de la mano de su padrino, llegará, ahora como secretaria de Seguridad Pública de la ciudad de Puebla, Carla Morales Aguilar, en sustitución de Lourdes Rosales Martínez, quien deja en ruinas la credibilidad de la Policía Municipal Preventiva.

Lo malo es que Morales Aguilar no tiene ni la más mínima experiencia en materia de seguridad, salvo las pláticas que ha escuchado cuando acompaña al padrino a las tantas y tantas reuniones de seguridad pública.

Y es que el padrino de doña Carla es nada menos que Don Ardelio Vargas Fosado, el principal asesor del gobierno de la Cuarta Transformación de Puebla y que es sin duda el que manda, en materia de seguridad pública.

Le comento que cuando Don Ardelio, alguna vez secretario de Seguridad Publica en el gobierno del extinto Rafael Moreno Valle, fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Carla Morales fue coordinadora de asesores del mismo instituto, es más fue la delegada en Puebla del INM.

También tuvo como cargo la Dirección del C-5 e incluso la subsecretaría de Administración y ahora será la nueva titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en tanto que el padrino coordinará toda la seguridad en la zona metropolitana del estado.

No es difícil precisar quien en realidad va a controlar la seguridad pública en la capital del estado.

Es el poder tras el poder.

Justicia para Paola Donaji

El fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, no deja de ser cuestionado por haber enviado al "archivo muerto", el caso de Paola Donaji N., quien cuando tenía 14 años de edad y cerca de 4 meses de embarazo, fue llevada a una clínica particular por sus padres, para que le fuera practicado un aborto clandestino, poniendo incluso su vida en peligro, pese a que la práctica clandestina de aborto a la que fue inducida la menor de edad, el 15 de abril del 2016, hasta el momento el presunto responsable, el doctor José Miguel G. M, no ha sido llamado a cuentas y el expediente ya fue enviado al archivo, bajo el argumento de que no se comprobó el delito.

Mariana Igarta, quien es la presidenta de la asociación "Nacer es mi derecho", fue ahora quien dirigió la queja contra el fiscal por entorpecer la acción de la justicia en contra de un médico que habría practicado no solo el aborto de la menor de 14 años, sino otros más.

La queja es porque pese a que en su momento fueron presentadas todas las pruebas para que el caso de la menor fuera consignada a un Juez Penal y este obsequiara la orden de aprehensión, el expediente no solo no salió de la entonces Procuraduría General de Justicia, actualmente la Fiscalía General del Estado, sino que ya fue ocultado.

Sin embargo, quienes no abandonan la lucha para que el caso de Paola Donaji tenga la justicia que merece, aún falta porque se resuelva la inconformidad para que el expediente sea integrado como se deje y se termine conforme a derecho.

