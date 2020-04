Desmentido sin sustento

“Me están armando una campaña para desprestigiarme”, dijo el diputado panista Oswaldo Jiménez luego que se repartieron botellas de gel antibacterial con su foto.

Si en efecto se trata de una estrategia con el propósito de arrojar lodo a un nuevo cuadro panista, el equipo editorial de Parabólica.mx no es vocero oficioso ni facilitador de guerritas locales. El diputado Oswaldo Jiménez puede darse por servido.

El desmentido vehemente de Oswaldo Jiménez fue publicado como corresponde. Supongo habrá quien le haya aceptado la teoría del complot político, sin embargo la entrega de contenedores de gel para asepsia personal no sería nuevo, sino al contrario, la repetición de una historia que ya ha sido contada en episodios muy parecidos .

En cambio, no sería la primera vez que un panista busca obtener ventaja de una condición compleja y difícil para la sociedad en general como el Coronavirus Covid-19. Hace 11 años, con el H1N1 hubo cabezas de grupo panistas que decidieron acaparar los inventarios de cubre boca para ponerles nombre y sello panista para obsequiarlos a las familias invadidas por el miedo.

Y no sólo porque resulta temprano echar a andar una maquinaria para descarrilar a quien aparentemente acaricia competir en la elección de 2021, sino porque a la luz del panorama, la clase política adolece de ingenio y arrojo.

Me están fabricando una campaña para desprestigiarme. Quienes me conocen saben que jamás haría algo así. A mis adversarios que están invirtiendo en tan ruin estrategia les sugiero que mejor destinen esos recursos a ayudar a quien lo necesita en esta contingencia. pic.twitter.com/jLlLh7UYaC

Luego escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en consonancia con el desmentido enviado al autor de la columna: “Me están armando una campaña para desprestigiarme. Quienes me conocen saben que jamás haría algo así”.

El fin de semana Parabólica.mx obtuvo algunas nuestras de ese producto que había sido repartido en calles del Centro Histórico e hizo lo que corresponde: consignar y publicar una nota de fin de semana que no habría quedado más que para el anecdotario.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador. Email:[email protected]