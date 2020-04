Luz sobre la violencia electoral de 2018

Las declaraciones de Eukid, El Chucky, El Negro y El Grillo serán el hilo conductor para conocer a detalle una historia de impunidad: la violenta jornada electoral del 1 de julio de 2018.

Hace pocas semanas un ex mando policiaco tuvo que admitir que la falta de acción ese domingo negro había obedecido a una conjura del poder, en manos en ese entonces de un grupo político claramente identificado. El hilo de esa hebra podrá permitir conocer la parte de una historia de impunidad que antes la oposición decidió callar, junto con la prensa que se condujo ofensivamente sumisa. La verdad debe conocerse porque se trató de una afrenta a la sociedad y que no debe repetirse.

La bitácora puntual, con una precisión cronométrica de lo sucedido, fue elaborada por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral que terminó en manos de Lorenzo Córdova. Ahí existen varios testimonios pero uno destaca: el de una funcionaria electoral que recibió un impacto de bala de un hombre que se le plantó de frente con un arma en la mano. Salvó la vida porque la herida fue superficial, y cosas de la vida, ella regresó a sus funciones en la jornada extraordinaria de 2019, por una convicción profesional. Su agresor, sin embargo, no fue detenido al igual que el resto de los pandilleros que sembraron el horror.

En la capital, todo personaje que se haya preciado de haber sido operador electoral -en el PRI o en el grupo político de Rafael Moreno Valle-, sabían que para reventar una elección no había que hacer más que entraran en contacto con los personajes antes mencionados.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador. Email:[email protected]