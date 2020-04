Aviso de ocasión: se buscan mortajas para nuestros muertos

Una persona solicitó por Facebook bolsas para cadáveres. Los comentarios fueron de sorpresa, miedo y algunos de sorna. ¿Miseria humana o simple lógica del mercado en tiempos del coronavirus?

Son las reglas del juego que no han variado ni un milímetro y que van a contra corriente de los análisis de especialistas de enorme prestigio que sugieren el fin del neoliberalismo y el capitalismo a partir del surgimiento de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Lo hizo a través de sus redes sociales... y para que no hubiera duda, ejemplificó sobre el producto requerido: 1.95 de largo; .90 cm de ancho; 100% impermeable y 260 kilogramos de peso.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.