El ritual del buitre

¿Qué buscan las fake news?.. Una sociedad temerosa, presa del miedo y la zozobra es manipulable más fácilmente.

Suele servirse de un conjunto de asesores y creativos para echar a andar la maquinaria generadora del miedo. Invierten dinero, tiempo y esfuerzos. No importa color, ideología o credo, son parecidos todos.

No es el único caso, pero permite ilustrar para el ejemplo. El reto de informar sobre bases sólidas, científicas, estadísticas y matemáticas sobre la pandemia es de grandes proporciones.

Según la teoría conspiratoria del mensaje, existe una estrategia del gobierno -no dice cuál-, para matar a la gente que padece Covid-19, para lo cual el personal médico recibe una paga por esa iniciativa.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.