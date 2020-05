Genoveva Huerta: Sympathy for the Devil

Genoveva Huerta pidió establecer contacto con un personaje siniestro por quien en mayo de 2018 el gobierno de Veracruz ofreció 5 millones de pesos: El Bukanas.

Ese grupo de líderes de grupos panistas colocaron como ejemplo lo sucedido con la familia Valencia Ávila , vinculada a grupos criminales en Venustiano Carranza , a quienes no han podido echar de las filas de la militancia panista hasta donde arribaron justo en el periodo en que Genoveva Huerta llegó a la dirección partidista.

De la indignación han pasado a la acción debido a ese pasado en que probados líderes delincuenciales fueron protegidos y solapados en el régimen encabezado por el ex senador fallecido en diciembre de 2018.

Para llegar al Bukanas pidió los oficios de otro siniestro de la política en Acción Nacional, facilitador de los afanes de los Moreno Valle-Alonso Hidalgo en Tecamachalco y parte de El Triángulo Rojo, el ex presidente municipal, Inés Saturnino López Ponce quien en su periodo de gobierno lució por sus actos de misoginia y derroche de recursos.

La dirigente del Partido Acción Nacional, que recientemente propuso en Puebla una gran alianza electoral a líderes empresariales ubicados en el extremo derecho del tablero de la política, también está dispuesta a ir de la mano del diablo, no sólo con los sectores afines al conservadurismo clerical.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.