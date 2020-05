PAN, respetabilidad perdida

La profunda división en el panismo poblano que ahora es pública, es resultado de las toxicidades que anidaron en las filas de ese partido.

Una lectura más pausada e inteligente habría permitido ver dos cosas: no es el columnista vocero de nadie y que buscar reuniones con mafiosos forma parte del enojo y caldo de cultivo de los panistas de bien que se han expresado públicamente, y otros que han decidido guardar su diatriba para otros tiempos, entre los cuales ya perdió respetabilidad.

El jueves 14 la dirigente panista volvió a hacer patente miopía política o torpeza sistemática al descalificar la Parabólica al afirmar que “tratan de vender por bueno algo que no pasó”.

Cierto es, y así debe ser. Sin embargo, declarar para aclarar NO está de más........ https://t.co/MWKsa0XNe3

Luego se sumó a esa postura el ex subsecretario de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado : “Cierto es, y así debe ser. Sin embargo, declarar para aclarar No está de más...”

Insisto, el Partido Acción Nacional y sus funcionarios debemos mantenernos al margen de defensa en acusaciones delicadas de huachicoleo. No soy ni juez ni MP para exonerar ni afirmar que alguien es culpable de algún delito, para eso están las instancias y ahí se litigará el caso

“... El Partido Acción Nacional y sus funcionarios debemos mantenernos al margen de defensa de acusaciones de huachicoleo (...)”, reviró Rafael Micalco , ex presidente del Comité Estatal en dos periodos, de 2006 a 2009 y de 2012 a 2015.

¡Basta ya ! de violar derechos humanos de ciudadanos, si la autoridad tiene pruebas proceda de acuerdo a derecho y por las vías correspondientes,a la vez me parece ser esta una artimaña para que pase desapercibida la pifia en educación del Congreso del Estado. @MBarbosaMX https://t.co/WMOxJcMcYp

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.