Consuman tráfico de influencias en San Andrés

La presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez asignó de manera directa un contrato por casi 43 millones de pesos a la empresa consentida por de su –aún- esposo, Javier Elías Amaxal.

El proceso licitatorio amañado ya había sido expuesto por otra empresa concursante de nombre Sky Tracking and Security SA de CV, pues el 9 de octubre se había hecho la presentación del DEMO Funcional y dispositivo USB con video del sistema integral del monitoreo hasta donde llegó el marido de Pérez Popoca en estado etílico.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.