Presencia fantasmal en Morena

Las últimas dirigencias de Morena se han distinguido por esconder la cabeza en las instalaciones partidistas de la 11 Sur, en Prados Agua Azul. Carlos Alberto Evangelista, desde ayer quedó a deber.

El ex secretario Nacional de Combate a la Corrupción de CEN de Morena parece no haber advertido lo que ha sucedido en las últimas horas y es probable que nadie se lo haya informado , o es que la somnolencia de la partidocracia lo haya impedido.

Es probable que así sea. No hay una sola señal de tener perfil para dirigir un partido político en el gobierno como sucede en Puebla, como tampoco lo tuvo el anterior dirigente Mario Bracamonte.

Evidencias de la presencia fantasmal de los dirigentes del partido en el gobierno, la actuación permanente del Ejecutivo frente a jauría política que no parece dispuesta a conceder un momento de respiro ni pausa.

En el partido que tuteló a Miguel Barbosa, el gobernador, ha sido el silencio la respuesta. No existe registro de un sólo reclamo, respuesta o defensa de la marca en el sistema de partidos que llegó por fin al poder en junio de 2019, hace exactamente un año.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.