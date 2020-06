Oligarcas y golpistas al desnudo

Carlos Meza pasó de vocero de campaña a detractor furibundo… No es el único, son varios los actores de la vida pública que buscan desabarrancar al gobernador.

El abogado que vivió mejores momentos en el pasado no es el único de una larga lista de actores de la vida pública que buscan desabarrancar al gobernador en turno , el mismo que había extendido la mano a gente como Fernando Manzanilla Prieto, uno de los promotores de las persistentes campañas de odio, agazapado como ha sido su peculiar estilo.

Como otros que pretendieron ganar asientos de privilegio en el proyecto de Juntos Haremos Historia, pasó a detractor furibundo, pues sus recomendados en Infraestructura, Seguridad Pública, DIF estatal y Consejería Jurídica no están en las mejores condiciones.

No es la oposición que busca a través de recursos legales persuadir a la sociedad de regresar sobre la conveniencia de retornar al régimen del pasado, sino a la otra, la que de acuerdo con el académico de la Universidad Iberoamericana, Juan Luis Hernández Avendaño, busca el poder incluso a través de ilegalidades como un golpe de estado .

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.