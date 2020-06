Estelas de una visita presidencial

Fue latente la presión que el equipo de ayudantía de López Obrador ejerció para que los acompañantes se despojarán del cubrebocas.

El ex edil de esas tierras reunió en una bodega de San Matías Cocoyotla a un grupo de vecinos y ahí realizó la entrega. La pregunta reiterada es ¿qué le habrá picado al peleonero “ex niño naranja”?

El ex integrante de la coalición Juntos Haremos Historia repatrió apoyos de manera paralela a los eventos del presidente López Obrador cuando estuvo acompañado del gobernador Barbosa y evidencias gráficas están en poder de la columna Parabólica.mx

A propósito de contagios, Covid-19 y calenturas, es momento de preguntar qué le picó al rijoso diputado local por el Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres que se le vio repartiendo despensas, pero no en su distrito en la capital de Puebla, sino en Cholula.

Temprano, el presidente conoció de cerca a la titular de seguridad ciudadana en la capital, María de Lourdes Rosales , lo que no había sucedido con ningún otro titular del pasado.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.