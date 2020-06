Enigmas desde el encierro carcelario II

Las pruebas documentales en contra de Eukid 'misteriosamente’ fueron extraviadas de las carpetas de investigación en curso.

No había transcurrido el primer año de gobierno de Carlos Joaquín González y ya asomaban esos excesos.

Noticias del sureste. El incondicional de Eukid N., Juan Vergara, también poblano y ex secretario de Finanzas , rentó completo un hotel de cinco estrellas en la zona hotelera de Cancún para celebrar su cumpleaños.

Hasta donde se sabe, el titular que fue ratificado por la mayoría legislativa afín al Movimiento de Regeneración Nacional, Gilberto Higuera Bernal no se ha desmarcado de la amistad expresada por el personaje morenovallista, de la cual existe testimonio en los audios publicados por Parabólica.mx

No sólo porque la culminación condenatoria debería ser la parte final de un episodio en el que la aplicación de la ley y la justicia ocurre en un caso en el que existe una percepción de peligrosidad que no admite duda .

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.