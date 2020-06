El aliado incondicional de Ana Laura Altamirano

Si la mecánica operativa del programa Puebla Contigo establece entregar un informe semanal, ¿por qué no existe un solo documento que reporte alcances y beneficiarios?

Después de ese apoyo involuntario o plenamente deliberado Altamirano ya no debió responder preguntas frente a integrantes de esa instancia legislativa en momentos complejos, sobre todo, derivados de la crisis sanitaria por la pandemia.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.