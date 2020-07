Con la novedad de que la federación considera que en Puebla la epidemia del coronavirus comenzó a disminuir porque de acuerdo con sus registros una importante cantidad de los 217 ayuntamientos del estado no presentaron casos positivos, este lunes 13 de julio de 2020.

Como siempre las cifras están por demás amañadas. De entrada, porque la realidad dibujada por Gatell y compañía obedecen al cierre del 26 de junio, lo cual la hace aún más inverosímil.

Vayamos con la versión oficial.

“En Puebla… Vemos una cantidad importante de municipios que ya no tienen transmisión en la semana 27 y los municipios que tiene una mayor cantidad de transmisión realmente son pocos”, señaló José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, durante la conferencia nocturna que se transmite diariamente en algo similar a la Cadena Nacional.

Mientras lo decía, presentaba una gráfica en la cual, visualmente los espacios blancos, que representan los municipios sin casos activos sobresalían de las manchas rosas, anaranjadas y rojas.

Según la federación, el contagio se logró controlar y erradicar en esas demarcaciones, pero al revisar a detalle los datos de los municipios aparecen más dudas que certezas.

En Francisco Z. Mena se han realizado dos pruebas en total y de ellas, una resultó confirmada. La otra permanece en el rubro de “sospechosos”. El hombre de entre 55 y 59 años que tuvo un tratamiento ambulatorio ya fue dado de alta por lo cual se encuentra como recuperado. Es decir que en estricta teoría, sí, ese municipio hoy presenta cero casos.

Sin embargo no podemos olvidar que existe una segunda prueba que aún no se ha descartado en su totalidad y además resulta absurdo pensar que un ayuntamiento que colinda con la zona más roja de Veracruz, no existen más personas afectadas por el virus.

Un punto mucho más delicado es que el subsecretario Hugo López- Gatell y su equipo insistan en usar los números como mejor les convenga, ocultando la verdadera gravedad de la pandemia. Decir que en Francisco Z. Mena, el cuarto municipio más extenso de Puebla, se logró contener el contagio comunitario después de hacer sólo dos pruebas a una población de más de 16 mil habitantes, es una afirmación más que infame.

En San Jerónimo Tecuanipan los números de la propia federación implican una mayor preocupación.

Ahí se han realizado cuatro pruebas, dos resultaron negativas, una sospechosa y el único caso positivo, falleció. En estricto sentido, podemos decir que al haber muerto la única persona confirmada con Covid19 implica que en San Jerónimo Tecuanipan la letalidad es del 100 por ciento. Ni más, ni menos.

En este caso se trató de un hombre de entre 35 y 39 años de edad que según la información del portal oficial, no presentaba ninguna comorbilidad, sin embargo sí fue necesario hospitalizarlo.

Mientras la federación evita hacer pruebas, para poder presumir que en Tecuanipan no hay casos activos, la realidad es que la pandemia cobra vidas de poblanos que están llegando muy tarde a los hospitales.

Cómo lo puede ver el lector, López-Gatell se atreve a declarar las condiciones de la pandemia en municipios en los que se han realizado menos de cinco pruebas en total.

Un auténtico despropósito, en medio de la peor crisis de salud que hayamos vivido en los últimos 100 años.

Y esa irresponsabilidad —por más cruel que se escuche— costará muchas vidas.

Se quema RUTA

Ayer por la tarde una alimentadora de la Red Urbana de Transporte Público (RUTA) se incendió, las imágenes, que parecían sacadas de una película, nos hacen preguntarnos, ¿Ese es el sistema de transporte moderno que se nos prometió a los poblanos?, ¿En qué condiciones se encuentran las unidades alimentadoras?, ¿No deben contar con un extinguidor?, ¿Los choferes no están capacitados?

Sin duda, la Secretaría de Transportes y Comunicaciones deberá detallar lo sucedido y de paso aclarar si el resto de las unidades cumplen con las normas mínimas para garantizar la seguridad a las y los pasajeros.